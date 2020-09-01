Пилот Ф-1 за рулем обычной машины: почувствуйте разницу (видео)

Роберт Кубица едет по Нюрбургрингу на BMW M4, и это завораживающее зрелище.

Справедливости радим отметим, что автомобиль не совсем уж обычный: это подготовленная для трека BMW M4, и она очень быстрая. Но столь быстрыми такие автомобили могут быть только в умелых руках (и ногах), потому что, как известно, одна небольшая ошибка разделяет быстро едущий автомобиль и тот, который врезается в ограждение трассы Нюрбургринг, на которой разворачивается сегодняшнее действо.

Видео опубликовал российский блогер Миша Шарудин, живущий в Нюрбурге и предоставивший автомобиль для заезда по трассе экс-пилоту Формулы-1 Роберту Кубице. По дороге на автодром Роберт рассказывает, что в период самоизоляции ездил по Нюрбургрингу на компьютерном симуляторе, однако реальные ощущения от трассы — совершенно другие.

Едва автомобиль выезжает на трек, Кубица берет гоночный темп и не снижает его до конца круга, успевая, тем не менее, перебрасываться шутливыми комментариями с визави... Роберт завершил карьеру в Формуле-1, но его нынешняя форма дает отличное представление о том, какая пропасть лежит между обычным водителем и профессиональным гонщиком.

А в другом примечательном видеосюжете на легендарной немецкой трассе встречаются Porsche Taycan и Tesla Model 3.

Видео: Youtube, канал Misha Charoudin