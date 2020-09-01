Новый кроссовер Honda: светодиоды повсюду

Этот концепт электромобиля оснащен системой помощи нового поколения.

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Компания Honda расширит модельный ряд новым электрическим кроссовером, который она представила на Международной автомобильной выставке в Пекине. Там же была показана гибридная версия популярного кроссовера CR-V PHEV.

Honda SUV e: concept станет второй полностью электрической моделью японского автопроизводителя после Honda e.

Концепт показывает также направление будущих массовых моделей. SUV e: concept украшают уже не хромированные или лакированные детали, как это принято у машин с двигателями внутреннего сгорания, а светодиодные линии, что делает внешность машины более футуристичной — мы еще не привыкли к подобным украшениям.

Но, кажется, Honda не делает ставку на дизайн кроссовера, который нельзя назвать оригинальным, если не считать оформление передней и задней частей. В целом машина похожа на концепт электрического кроссовера Nissan Aria. Очень похожие автомобили также представляли компании Infiniti, Lexus и Cadillac.

Концепт получил системы помощи нового поколения, которые не только лучше распознают препятствия, но и точнее прогнозируют дорожную ситуацию и быстрее принимают решения. В частности, угол зрения передней камеры был расширен, а также появился радар, сканирующий пространство вокруг автомобиля.

В компании заявили, что новая система помощи способна работать в более сложных условиях, а до конца года состоится показ ее возможностей.

Также Honda готовит бюджетную модель, которая будет конкурировать с Kia Rio и Renault Logan.

Фото: Honda, Nissan, Infiniti, Lexus, Cadillac