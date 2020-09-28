Он будет доставлять продукты в «Магнит».

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Сегодня в Москве прошла презентация первого крупнотоннажного электрического грузовика Moskva, созданного компанией-разработчиком силовых установок для электробусов Drive Electro. И, похоже, у этого «ё-мобиля» будущее есть — это первый проект, реализуемый в сотрудничестве с частной компанией, а не с господдержкой, а еще уверенность вселяет тот факт, что модель сделал производитель батарей электробусов, которые реально работают.

Пока полностью электрический грузовик существует в одном экземпляре. На тестовом этапе он будет доставлять грузы из логистического центра в Дмитрове в розничные магазины «Магнит» в мегаполисе. Ритейлер «Магнит», если эксперимент пойдет успешно, через полгода готов взять в работу еще 200 таких машин. Отмечается, что экологичный грузовик хорош еще и тем, что ездит тихо. Это позволит доставлять продукты в магазины, не нарушая покоя местных жителей.

Базируется Moskva на шасси КАМАЗа и оснащается электромотором мощностью 229 кВт (312 л.с) и крутящим моментом 1400 Н.м. Энергоемкость аккумулятора составляет 140 кВт.ч, на одной зарядке он способен проехать до 200 км с максимальной скоростью 110 км/ч. Длина грузовика — 8960 мм, а грузоподъемность — 8 тонн при полной массе 18 тонн. Подзаряжать «Москву» можно во время разгрузочных работ и ночью на парковке.

Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva Он будет доставлять продукты в «Магнит». Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva

Цена отечественного электрического грузовика не раскрывается, известно лишь, что он пока существенно дороже дизельных аналогов.