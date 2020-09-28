Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — журнал За рулем

Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva

Он будет доставлять продукты в «Магнит».

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Открылся первый электрический автобан. Для грузовиков!

Сегодня в Москве прошла презентация первого крупнотоннажного электрического грузовика Moskva, созданного компанией-разработчиком силовых установок для электробусов Drive Electro. И, похоже, у этого «ё-мобиля» будущее есть — это первый проект, реализуемый в сотрудничестве с частной компанией, а не с господдержкой, а еще уверенность вселяет тот факт, что модель сделал производитель батарей электробусов, которые реально работают.

Пока полностью электрический грузовик существует в одном экземпляре. На тестовом этапе он будет доставлять грузы из логистического центра в Дмитрове в розничные магазины «Магнит» в мегаполисе. Ритейлер «Магнит», если эксперимент пойдет успешно, через полгода готов взять в работу еще 200 таких машин. Отмечается, что экологичный грузовик хорош еще и тем, что ездит тихо. Это позволит доставлять продукты в магазины, не нарушая покоя местных жителей.

Базируется Moskva на шасси КАМАЗа и оснащается электромотором мощностью 229 кВт (312 л.с) и крутящим моментом 1400 Н.м. Энергоемкость аккумулятора составляет 140 кВт.ч, на одной зарядке он способен проехать до 200 км с максимальной скоростью 110 км/ч. Длина грузовика — 8960 мм, а грузоподъемность — 8 тонн при полной массе 18 тонн. Подзаряжать «Москву» можно во время разгрузочных работ и ночью на парковке.

Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva

Он будет доставлять продукты в «Магнит».

Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171394Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171393Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171396Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171392Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171395Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva

Цена отечественного электрического грузовика не раскрывается, известно лишь, что он пока существенно дороже дизельных аналогов.

Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva

Он будет доставлять продукты в «Магнит».

Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171394Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171393Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171396Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171392Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva — фото 1171395Первый готов! На работу выходит электрогрузовик Moskva
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