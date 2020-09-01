Электрический хот-хэтч Hyundai: мощность 810 л.с.

Разгон до «сотни» — меньше 3 секунд. И да, это будет дорожная модель.

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Компания Hyundai Motor привезла на Пекинский международный автосалон новейшую электрическую разработку — спорткар RM20e. Он выглядит как Veloster для трека. Отчасти так и есть, но на внешности сходство с обычным Велостером заканчивается. Цифра в индексе означает номер прототипа в проекте, который компания ведет с 2012 года, «e» указывает на электрическую начинку машины, а «RM» — это racing midship, то есть центральное расположение двигателя.

Известно, что автомобиль будет заднеприводным, электромотор располагается между задними колесами. Изюминка машины в том, что на ней можно будет передвигаться по дорогам общего пользования, хотя родословная у нее действительно от гоночной машины — кольцевого электрического болида Veloster N eTCR.

Характеристики дорожного варианта этой «электрички» впечатляют: мощность 810 л.с. (596 кВт), крутящий момент 960 Нм, разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Максималка ограничена на 250 км/ч.

Особо подчеркивается, что такая производительность будет совмещаться с тишиной и комфортом в салоне, а также с отточенной управляемостью и эффективными тормозами. Характеристики и скорость перезаряда батарей пока не уточняются, равно как не раскрываются и цены.

В компании говорят, что эта машина — новое направление для спортивного подразделения, выпускающего заряженные машины с литерой N. N-дивизион будет выпускать электромобили, по характеристикам приближающиеся к суперкарам.

У компании Ford тоже есть гоночная электричка, которую можно превратить в дорожную модель — это Ford Fiesta ERX.

Фото: Hyundai

Видео: Youtube, канал Hyundai N Worldwide