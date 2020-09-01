Электрическая Ford Fiesta ускоряется до 100 км/ч за 1,8 секунды (видео)

Кен Блок выигрывает на первом чемпионате по ралли-кроссу среди электромобилей.

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Шведский автодром Höljesbanan, расположенный недалеко от норвежской границы, — одна из известнейших трасс для ралли-кросса, принимающая этапы чемпионатов Европы и мира. Но в этот раз на нем состоялось не совсем обычное соревнование.

Это был первый в истории этап гоночной серии World Rallycross Projekt E. Данная серия — международный проект, находящийся под эгидой FIA. Сюжет о соревновании снял известный спортсмен, шоумен и видеоблогер Кен Блок с командой Hoonigan. Сначала Кен рассказывает о том, как он рад вернуться в ралли-кросс таким образом, ведь Höljesbanan — его любимая трасса. Далее видео проясняет техническую сторону нового чемпионата, а именно знакомит нас с автомобилями Ford Fiesta ERX, на которых гоняются участники серии.

Машины построены австрийской компанией STARD на базе Ford Fiesta ST, но начинка у них полностью электрическая. Машину приводят в движение три электромотора — один спереди и два сзади. Суммарная отдача — 613 л.с. мощности и 1002 Нм крутящего момента. Машина способна развить скорость 240 км/ч, а ускориться до 100 км/ч — за 1,8 секунды!.. Борьба на трассе получилась по-настоящему красивой, а Кен Блок смог добиться победы.

Электромобили не только приходят в автоспорт, но, похоже, готовы стать и частью нашей жизни, ведь даже у ГАЗа уже есть электрическая разновидность ГАЗели.

Видео: Youtube, канал Ken Block