Заезды будут проводиться в труднодоступных регионах на четырех континентах.

Материалы по теме Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?

27 октября 2020 года состоится запуск глобальной серии гонок Extreme E, партнером которых выступает производитель шин Continental.

Ралли электрических внедорожников обещают быть захватывающими и зрелищными по целому ряду причин.

Во-первых, проводиться заезды будут в самых удаленных уголках планеты, находящихся на четырех континентах. Кроме того, пилотами станут как мужчины, так и женщины, которые будут соревноваться наравне, участвуя в одних и тех же заездах.

Особое внимание следует уделить самим автомобилям. Управлять пилоты будут аккумуляторно-электрическими внедорожниками Odyssey 21 E-SUV мощностью 550 л.с. При массе 1650 килограмм 2,3-метровые болиды способны разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды и преодолевать с уклоном до 130 процентов (45 градусов).

Первая гонка пройдет 23–24 января 2021 года в Лак Роуз (Дакар, Сенегал). Затем, 6–7 марта 2021 года, заезды состояться в Шараане (Аль-Ула, Саудовская Аравия), после чего пилоты отправятся в Непал, где 14 и 15 мая 2021 года будут штурмовать преграды в Долине Кали Гандаки. Две завершающие чемпионат гонки пройдут в Кангерлуссуаке (Гренландия) и Сантарене (Бразилия) 28–29 августа и 30–31 октября 2021 года.

Во время заездов пилоты должны будут преодолевать экстремальные уклоны, карабкаться на уступы, нырять в ямы, преодолевать дюны, совершать невероятные прыжки и даже штурмовать побережья.

Ралли — одни из самых зрелищных гонок, во многом благодаря эффектным авариям. Например, таким, как эта.

Фото, видео: Extreme E