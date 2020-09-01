Полет на полной скорости: авария новичка (видео)

Молодой экипаж, огромная скорость и очень непростой поворот впереди...

Леденящая кровь авария случилась в минувшие выходные с французским экипажем Лукаса Зелински и Махиника Энцо, заявленным на Rallye Coeur de France в юниорском зачете. В ходе прохождения спецучастка их переднеприводный Ford Fiesta R2B на полной скорости пролетел мимо поворота и взмыл в воздух.

В послужном списке у 24-летнего пилота всего три старта (все в 2020 году), и случившееся могло стать следствием его ошибки. Штурман проводит четвертый сезон во французском ралли, но является ровесником Зелински, поэтому недостаток опыта мог сказаться и у него. Но основной версией на сегодня является техническая неисправность: видно, что автомобиль тормозит лишь в начале неудавшегося маневра.

Последствия инцидента уже известны: к счастью, экипаж не пострадал, пишет Lavanguardia. А вот в результате вылета другого автомобиля на Rallye Coeur de France пострадал зритель и с травмами груди и ног был доставлен в больницу.

В драг-рейсинге аварии тоже не редкость — в одном видео собрали самые зрелищные (но без жертв!) за последнее время.

Видео: Youtube, канал Ewann thy-tine.