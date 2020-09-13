Крупнейшие крушения драгстеров в XXI веке

Машина взмывает воздух и разрушается на несколько крупных фрагментов и тысячи мелких обломков.

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Многим известно, что драг-рейсинг является одной из наиболее экстремальных дисциплин автоспорта. Но далеко не все реально представляют, насколько это на самом деле опасно. Дайджест канала MandjaroExtra собрал наиболее драматичные эпизоды гонок драг-рейсинга в его новейшей истории. Все эпизоды произошли в последние двадцать лет на двух крупнейших чемпионатах по драг-рейсингу — NHRA (США, Канада, Пуэрто-Рико) ANDRA (Автралия).

Скорости, на которых происходят аварии, порой достигают 500 км/ч. Стоит болиду потерять стабильность, вариантов вернуться к прямолинейному движению практически нет. Машина взмывает воздух и разрушается на несколько крупных фрагментов (двигатель, части шасси) и тысячи мелких обломков. Усугубляет ситуацию нитрометан, чрезвычайно горючее вещество, использующееся в драгстерах в качестве топлива.

Кажется невероятным, но ни один из показанных эпизодов не имел летального исхода, хотя травмы участники получают очень серьезные. По требованиям безопасности, пилоты драгстеров буквально вмурованы в клетку из мощнейших стальных труб, которая остается невредимой, что бы ни произошло, и сохраняет жизнь спортсмена.

В истории кольцевых гонок тоже было немало странных, волнующих и драматичных моментов.

Видео: Youtube, канал MandjaroExtra.