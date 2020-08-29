Лучшие моменты безумных гонок Stadium Super Trucks

Взгляните на прыжки, перевороты и даже просто на прохождение виражей — такой автоспорт нам нужен!

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Добро пожаловать в одну из самых экстремальных дисциплин автомобильных гонок. Чемпионат Stadium Super Trucks проводится в США, Канаде и Австралии и в глазах неискушенного зрителя представляет собой поистине невероятное зрелище. Сложно представить себе нечто подобное в Европе или, тем более, в России. Меж тем, технический и спортивный регламенты тут довольно жесткие.

На кольцевой асфальтовой трассе, довольно часто временной, прокладываемой по городским улицам или аэродромам (хотя встречаются и стационарные автодромы), устанавливаются самые настоящие трамплины, заставляющие автомобили совершать немыслимые прыжки. Это обстоятельство диктует повышенные меры безопасности как для трассы, так и для техники.

Все машины совершенно одинаковые и довольно простые: «всеядные» независимые подвески спереди, неразрезные мосты сзади, задний привод, клетка из стальных труб и пластиковая «скорлупа», условно приближающая пикап к облику обычного автомобиля.

Перед вами подборка наиболее эпичных моментов этих гонок за последние несколько лет, хотя, откровенно говоря, таких моментов в каждой гонке может быть предостаточно. Что до нынешнего сезона, то он сильно урезан, как и большинство спортивных мероприятий: после трех февральских гонок в Аделаиде (Австралия) сезон продолжился лишь в августе двумя заездами на озере Элкхарт в США. Поклонникам чемпионата остается лишь надеяться, что намеченные на осень два или три этапа все-же состоятся.

Если рева моторов в этом видео вам не хватило, послушайте, как звучат гоночные автомобили прошлых лет.

Видео: Youtube, канал StadiumSUPERTrucks.