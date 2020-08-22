Это надо слышать: подборка рычащих гоночных «динозавров»

Показаны очень разные автомобили, но созданные в одну эпоху. Звучат и выглядят — просто космос!

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Вот и подоспела очередная серия видео о старых гоночных автомобилях, которые в наши дни можно увидеть в полностью рабочем состоянии, с заведенными двигателями и в движении. Как правило, все кадры сняты на различных европейских выставках и фестивалях автостарины.

В прежних подобных видео канала Cars and Engines мы могли видеть болиды с экстремально большими моторами или же в течение пяти минут взглянуть на несколько эпох гоночного мира, буквально от начала 1920 до конца 1960-х. Акцент нового выпуска — немного другой: тут показаны очень разные гоночные автомобили, созданные на весьма ограниченном промежутке времени.

Более всего поражает разнообразие моторов: например, тут соседствуют 5,6-литровый 8-цилиндровый рядный двигатель Mercedes-Benz W125, развивающий около 600 л.с. и весьма компактный 1,6-литровый 4-цилиндровый мотор Aston Martin Ulster с мощностью всего 85 л.с. И все это гоночные автомобили высшего класса, достигавшие побед на престижных трассах — то есть уже в конце 1930-х автоспортивный мир был весьма разнообразен.

Немало доказательств этому и в предыдущих сериях видео о старых гоночных машинах.

Видео: Youtube, канал Cars and Engines.