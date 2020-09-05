Самые странные моменты в истории гонок

Можете сказать, что таких подборок пруд пруди, но свежее видео канала Trend Wave заставит вас уважать авторов, которые проделали эту работу. Дайджест самых странных моментов из мира авто- и мотоспрорта объединяет самые разные дисциплины и гоночные серии. И разные спортивные эпохи — вам встретятся и картинки из сегодняшнего дня, и совершенно раритетные кадры.
Вот кое-что из того, что ждет вас при просмотре: выкинутая из кокпита прямо под колеса догоняющим бутылка, стая кенгуру на трассе, ручной тормоз на мотоцикле (действующий на переднее колесо!), заботливо нажатый соперником... А как вам заезд двух мощнейших драгстеров, в ходе которого один из участников буквально пересаживается на соседский «снаряд»?
Остается лишь добавить, что ни в одном из приведенных моментов не пострадал ни один пилот — разве что самолюбие некоторых из них.
- Одна из гоночных серий, где предостаточно странных и запоминающихся моментов — это Stadium Super Trucks.
Видео: Youtube, канал Trend Wave.