Самые странные моменты в истории гонок

Начал отмечать победу и проиграл, например.

Материалы по теме Самые зрелищные аварии в гонках на «мыльных ящиках»

Можете сказать, что таких подборок пруд пруди, но свежее видео канала Trend Wave заставит вас уважать авторов, которые проделали эту работу. Дайджест самых странных моментов из мира авто- и мотоспрорта объединяет самые разные дисциплины и гоночные серии. И разные спортивные эпохи — вам встретятся и картинки из сегодняшнего дня, и совершенно раритетные кадры.

Вот кое-что из того, что ждет вас при просмотре: выкинутая из кокпита прямо под колеса догоняющим бутылка, стая кенгуру на трассе, ручной тормоз на мотоцикле (действующий на переднее колесо!), заботливо нажатый соперником... А как вам заезд двух мощнейших драгстеров, в ходе которого один из участников буквально пересаживается на соседский «снаряд»?

Остается лишь добавить, что ни в одном из приведенных моментов не пострадал ни один пилот — разве что самолюбие некоторых из них.

Одна из гоночных серий, где предостаточно странных и запоминающихся моментов — это Stadium Super Trucks.

Видео: Youtube, канал Trend Wave.