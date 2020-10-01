Mazda поставит роторный двигатель на кроссовер

В компании подтвердили, что новый MX-30 получит роторный двигатель в топовых версиях.

Материалы по теме Mazda везет в Россию новый кроссовер

Об этом рассказал генеральный директор компании Mazda Акира Марумото. В опубликованном на официальном Youtube—канале компании видео он заявил (на восьмой минуте ролика, после отметки 7:34), что Mazda будет оснащать роторным двигателем кроссовер MX-30.

Как и предполагалось, роторный мотор получит электрическая версия автомобиля, благодаря чему запас хода кроссовера значительно увеличится. Марумото также заявил, что в следующем году компания приступит к испытаниям небольшой партии прототипов. Цель состоит в том, чтобы в 2022 году запустить серийную версию MX-30 с роторным двигателем в производство.

К сожалению, Mazda не говорит пока о деталях и характеристиках роторного двигателя. Пока известно, что он будет компактным, мощным и отличаться плавностью работы.

Не исключено, что новая силовая установка впоследствии появится и на других моделях бренда.

Полноприводную Музду 3 оснастили 231-сильным двигателем, но не дали возможности выбора механической коробки.

Фото: Mazda

Видео: Youtube