Роторный двигатель Мазды получил новую жизнь будучи встроенным в уникальную силовую установку, подразумевающую полный привод.

Материалы по теме Новая Mazda 6 будет заднеприводной

Mazda запатентовала в Японии новую силовую установку, в основе которой лежит роторный двигатель. В документах описывается конструкция с передним расположением двигателя внутреннего сгорания Ванкеля. Его крутящий момент подается на задние колеса. Передние колеса приводятся в движение электромоторами с конденсаторной системой питания. В результате получается полноприводная трансмиссия небольшой массы.

В гибридной силовой установке используется относительно небольшая 3,5-киловаттная литий-ионная батарея на 48 вольт. Это стало возможно благодаря конденсаторной системе, которая заряжается при рекуперативном торможении. Избыток энергии направляется к батарее. При динамичном ускорении конденсаторы запускают двигатели передних колес. Если же в этот момент в них недостаточно энергии, конденсаторы получают ее от аккумулятора. При размеренном движении привод осуществляется на задние колеса и поступает от роторного мотора и его электродвигателя.

Как объясняется в патенте, значительное снижение веса силовой установки было достигнуто именно за счет применения более легких конденсаторов для питания двигателей на колесах. Кроме того, высоковольтная проводка нужна только на участке от конденсаторов, находящихся под капотом, до двигателей колес, что тоже влияет на массу: размещение этих компонентов рядом не требует длинных проводов.

Mazda запатентовала новую силовую установку и полный привод Роторный двигатель Мазды получил новую жизнь будучи встроенным в уникальную силовую установку, подразумевающую полный привод. Mazda запатентовала новую силовую установку и полный привод

Mazda придумала, как обойти запрет на бензиновые двигатели в будущем.

Изображения: Mazda, Samuele Errico Piccarini / Unsplash