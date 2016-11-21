Новая Mazda 6 будет заднеприводной

Четвертое поколение появится в конце 2022 года и полностью сменит формат.

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Новому поколению Mazda 6 отведена роль первой модели компании, примерившей новую платформу с продольным расположением двигателя. Известно, что для «шестерки» готовится пара рядных 6-цилиндровых моторов — бензиновый и дизельный. Оба двигателя будут дополняться электрической частью, хотя детали «гибридизации» пока не сообщаются. А привод перспективной «тележки» в базе — задний, именно в этом заключается принципиальная смена ориентиров для Mazda 6, которая всегда, то есть с 2002 года, имела передний привод, дополненный полноприводными вариантами.

У изначально заднеприводной новинки 2022 года версии AWD тоже будут: в разработке находится и система интеллектуального полного привода i-Activ, пишет североамериканский Car and Driver. На этом сюрпризы не заканчиваются: среди типов кузова фигурируют седан, универсал и купе, то есть покупателей, помимо прочего, ждут спортивные заряженные версии.

К тому же дизайн нового поколения Mazda 6 должен унаследовать черты Mazda Vision Coupe образца 2017 год (на фото), а в интерьере будут царить минимализм и дорогие натуральные материалы. Поклонникам марки остается рассчитывать, что к концу 2022 года последствия пандемии сойдут на нет и премьера состоится в срок.

А актуальное поколение Mazda 6 год назад пережило небольшое обновление.

Фото: Mazda