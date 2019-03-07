Все уже привыкли, что «жизненный цикл» ключевых моделей Mazda короткий. И тут в матрице случился сбой: спустя очередные пять лет вместо нового поколения производитель сделал рестайлинг. В России обновленную Mazda 6 еще не презентовали, а продавать начали. ЗР нашел эту машину, чтобы познакомиться с ней поближе.

Внешний вид: кольчуга и инновации

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Рестайлинговая Мазда 6 обзавелась новой узнаваемой решеткой радиатора, которая стала еще больше и обрела эдакую «кольчужную» структуру. На нашей машине решетка черная, но в более дорогих комплектациях есть и версия под хром. Выглядит красиво. Хромированные вставки спереди удлинились, теперь они расположены под фарами и доходят почти до самых крыльев кузова. Светодиодная «начинка» фар стала еще более продвинутой. Отдельных противотуманок, например, уже нет. Их функцию также перенесли в основную оптику.

В профиль «шестерка» почти та же. Разве что светодиодные указатели поворота расположились в корпусах боковых зеркал, изменились задние фонари, да указатель поворота вытянулся по горизонтали и стал светодиодным. Жаль, проблемы с багажником никуда не делись. Камера заднего вида без омывателя быстро загрязняется, что в российских условиях — явный минус. Электропривод багажника отсутствует даже в топовых комплектациях. У конкурентов и омыватель, и электропривод уже есть.

Интерьер: новый ансамбль и старые песни

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Стилистика приборной панели сохранилась, но в ней изменилось практически все. Отдельно стоящий дисплей мультимедийки подрос до 8 дюймов в диагонали и имеет неплохой отклик. Управлять системой можно с помощью него либо посредством джойстика с шайбой. Блок центральных дефлекторов с клавишей включения аварийной сигнализации стал приплюснутым и вытянулся по горизонтали, как и блок управления климат-контролем. А под ним — нежданный гость из прошлого: CD-плеер! Компоновка центрального туннеля прежняя, зато изменились комбинация приборов, руль и клавиши на нем. Совсем другой ансамбль.

Главный вклад в ощущение премиальности вносит внутренняя отделка. Здесь стало больше настоящего хрома. Центральный туннель и приборная панель обшиты хорошей кожей. Сиденья тканевые, но очень уютные за счет материала, напоминающего модный в 80-х — первой половине 90-х велюр. Не обошлось без приятных излишеств: под откидной крышкой во втором ряду — два силовых USB-разъема, на всю машину их четыре. В дальней дороге каждый из пассажиров сможет зарядить свой гаджет.

Пространство: вместительный салон и узкий багажник

У задних пассажиров даже при росте выше среднего остается небольшой запас под коленями и над головой. Mazda 6 отнюдь не лидер своего класса по простору, но жить на заднем сиденье этой машины можно, в том числе втроем, потому что центральная часть дивана мягкая. В общем, компания из пяти человек в машину поместится. Правда, средний пассажир второго ряда все-таки должен быть небольшого роста, иначе он точно будет упираться головой в потолок. А вот багажник явно не рассчитан на большую компанию. Проем как был, так и остался очень узким — высокие коробки или габаритная детская коляска сюда не войдут.

Поведение: удовольствие от вождения и жесткая подвеска

Mazda 6 всегда была машиной для тех, кто любит ездить за рулем. Обновленная версия не исключение: крены небольшие, руля машина слушается отменно даже на высокопрофильной зимней резине. Полноценной системы выбора ездовых режимов у Мазды нет — только тумблер, активирующий спортивный режим. Но это реально меняет характер перемещения: машина острее реагирует на газ, быстрее щелкает передачи — словом, становится шустрее.

Есть и обратная сторона медали. Подвеска здесь откровенно жесткая: вы первым узнаете обо всех выбоинах и стыках на дороге. Да, драйверских машин вроде Мазды в массовом сегменте нет, но ее конкуренты Toyota Camry и Kia Optima заточены на комфорт. И здесь Mazda 6 проигрывает. Добавят головной боли и низкопрофильные шины, установленные в оригинале, — править минимум один-два диска каждый сезон точно придется.

Оснащение: турбомотор и отсутствие ограничителя скорости

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Силовые агрегаты серьезно не изменились — обычное дело для рестайлинга. Во всех комплектациях у Мазды 6-ступенчатый автомат. Остался 2-литровый 150-сильный мотор. Двигатель объемом 2,5 л теперь 194-сильный, но на поведении машины это не сказалось. Есть и приятный сюрприз: Мазда впервые предлагает турбомотор 2,5 л. В российской спецификации мощностью 231 л.с. Понятно, что его будут устанавливать только на топовые машины и покупателей найдется немного, но на такой Mazda 6 хочется как минимум проехаться: производитель обещает разгон до сотни за 7 секунд.

Мазда обзавелась и полноценным, как на люксовых автомобилях, проекционным дисплеем на уровне глаз водителя. Правда, смотреть на нем особо нечего. Например, на нашей машине без навигации и активных систем безопасности на дисплее показывается только текущая скорость и информация круиз-контроля. Кстати, ограничителя скорости на Мазде тоже нет. Что расстраивает, если вспомнить о количестве камер на наших дорогах.

После второго рестайлинга Mazda 6 изменилась незначительно. Среди достоинств — отличная управляемость, но с подвеской дело жестко. Словом, ценителям комфорта и тишины в салоне автомобиль не подойдет. А для любителей динамичной езды «шестерка» по-прежнему один из лучших вариантов в классе.