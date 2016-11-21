Обновленная Mazda 6 для России получит новый двигатель

Стало известно, какими двигателями оснастят обновленный седан, производство которого будет локализовано в России в начале следующего года.

В базе данных Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на Mazda 6. Внесение изменений связано с рестайлингом «шестерки»: его представили прошлой осенью на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, а весной машина доехала до европейского рынка.

Самое важное изменение: появление 2,5-литрового двигателя Skyactiv-G 2.5T. В версии для России он развивает 230 л.с., хотя на рынке США, к примеру, доступна и его 253-сильная версия. Она требует топливо АИ-98, а менее мощный вариант работает и на 95-м. Остались в строю и моторы, известные по дорестайлинговому варианту: 2-литровый атмосферник мощностью 150 л.с. и 2,5-литровый мотор, мощность которого выросла со 192 до 194 л.с.

Двигатели, хорошо известные по дореформенному варианту, будут доступны и со «старыми» трансмиссиями: 6-ступенчатыми механикой и автоматом. Мотор мощностью 230 л.с. также оснащается 6-ступенчатым автоматом, но у него иные передаточные числа.

В числе опционального оборудования для российского рынка указаны камера заднего вида, система мониторинга объектов в «мертвых» зонах, система предупреждения о выходе с занимаемой полосы, навигация, обогрев задних сидений и руля, система предупреждения о столкновении при выезде задним ходом с парковки.

После рестайлинга Mazda 6 несильно изменилась внешне: иной передний бампер, немного другие фары, которые стали светодиодными в богатых комплектациях. А вот интерьер серьезно переработан. Теперь в нем царит дух минимализма: минимум кнопок, узкий блок климат-контроля, аудиосистема лишилась проигрывателя компакт-дисков. Приборная панель осталась без фирменных колодцев, но зато в топовых вариантах она обзавелась виртуальной частью: стрелочный теперь только тахометр, а спидометр и дополнительные шкалы «нарисованы» на экране.

Кроме того, дорогие версии Mazda 6 позиционируют в качестве премиальных. У седана следом за кроссовером CX-9 появилась комплектация Signature с отделкой из дорогой кожи и вставками из натурального японского ореха. Передние сиденья оснащены вентиляцией.

Знакомые нам двигатели для Mazda 6 будут собирать на моторном заводе во Владивостоке, который недавно торжественно открыл сам Владимир Путин.

В феврале на российском заводе Mazda Sollers начали собирать большой кроссовер CX-9.

Фото: Mazda