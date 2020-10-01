Hyundai передала отходы производства и утилизации модным дизайнерам, а те пустили их в дело.

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Компания Hyundai представила коллекцию модной одежды и аксессуаров Re:Style 2020. Коллекция непростая, она принадлежит к направлению экологичного дизайна. Идея у всего этого такая: сейчас в процессе утилизации перерабатываются многие материалы, особенно сталь и цветные металлы, но многие другие оказываются на свалке — кожа, стекло, подушки безопасности.

Используя все это, человечество через этичное потребление и заботу об окружающей среде может приблизится к экологичному образу жизни и более ответственному и экономически эффективному будущему.

Корейская марка уже не впервые пробует себя в таком амплуа — Re:Style 2020 развивает идею, рожденные в коллекции прошлого года. Конечно, автомобильная компания создавала эти стильные вещи не самостоятельно, а в коллаборации с модными брендами. Задача Hyundai, по сути, сводилась к передаче дизайнерам нужных материалов — отходов производства и утилизации.

В результате появились ожерелья, браслеты и чокеры из ремней безопасности, стекла, пеноматериалов (также использовалось золото, бронза и жемчуг), созданные брендом Alighieri, комбинезон из переработанной джинсовой ткани и кожи (E.L.V. Denim), промышленные жилеты из ремней и подушек безопасности (Public School и pushBUTTON), корсет из подушек безопасности (Richard Quinn), а также сумка из ремней безопасности и напольных ковриков (Rosie Assoulin). Вещи будут продаваться в лондонском универмаге Selfridges.

В последнее время Hyundai Motor активно продвигает экологичный образ жизни. Один из аспектов этого — электромобиль Ioniq, который дебютирует в 2021 году.

Фото: Hyundai

Посмотрите на вещи, которые сделали из переработанных машин Hyundai передала отходы производства и утилизации модным дизайнерам, а те пустили их в дело. Посмотрите на вещи, которые сделали из переработанных машин



