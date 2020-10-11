От Мурманска до Севастополя на старых Волгах: старт экспедиции (видео)

Богата талантами земля российская. Еще раз убеждаемся в этом вместе с Экспедицией «Восход».

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Экспедиция «Восход» — это коллектив путешественников и музыкантов, которые несколько лет назад купили две старые Волги ГАЗ-24-02 и отправились путешествовать на них по свету, давая концерты в каждом городе.

С 2016 года «волжанки» добрались до Бали, поднимались на высоту свыше 5000 метров, исколесили всю Европу, промчали от Москвы до Владивостока и побывали у берегов трех океанов: Атлантического, Тихого и Индийского Теперь пришло время взглянуть на четвертый, Северный Ледовитый — и начать новый разбег.

В этот раз цель не менее амбициозная, чем прежние: проехать всю Россию от Мурманска до Севастополя. Но формат немного другой: концертов, отнимающих много времени и сил, будет немного (но будут!), а вот рассказов и интересных встреч, которые войдут во влоги на Youtube, станет куда больше.

Дело в том, что новый тур называется «Города-герои». В каждом городе ребята будут искать героев нашего времени: музыкантов, художников, артистов и всех тех, кто старается сделать мир лучше. В первом выпуске «Восход» знакомится Мурманском.

Ребята пробуют постичь, каково быть серфером на Северном Ледовитом, показывают зрителям открывающийся в городе Центр современного искусства, с замиранием сердца осваивают фридайвинг. А потом отправляются в одно из самых удивительных мест России — Териберку. Ну а во втором выпуске зрителей ждет Санкт-Петербург... Новые серии проекта Экспедиция «Восход» выходят каждую неделю.

Эта экспедиция привлекает к себе много внимания из-за колоритных автомобилей. Почитайте рассказ Михаила Колодочкина о ГАЗ-24-02.

Фото: Экспедиция «Восход».

Видео: Youtube, канал Экспедиция ВОСХОД.