«Сарай» для избранных: история ГАЗ-24-02

Четыре центнера

Материалы по теме ГАЗ-22Д «Волга»: спасти и сохранить

Седаны ГАЗ-24 продавали только «заслуженным» покупателям. А универсалы ГАЗ-24-02 доставались «заслуженным из заслуженных». Волга ГАЗ-24-02 — самая престижная и недоступная машина своего времени — быстро получила обидную кличку: «сарай». Однако на ее имидже это никак не сказалось, да и не могло. Пятидверный несущий кузов с семиместным трансформируемым салоном по потенциальным возможностям с лихвой превосходил Жигули и Москвичи, казавшиеся на его фоне пигмеями. Нижегородский «сарай» второй группы среднего класса мог перевозить аж 400 кг груза!

Универсальность автомобилей в нашей стране всегда была желанной — одну и ту же машину использовали и для поездок на работу, и для перевозки мешков с картошкой. ГАЗ-24-02 позволяла сложить два задних ряда сидений вровень с полом, образовав плоскую и длинную грузовую площадку. 400 кг груза — это примерно на сотню килограммов больше, чем могли позволить себе на своих универсалах жигулисты и москвичисты. А на практике такая Волга порой таскала чуть ли не тонну груза.

За кадром подобных подвигов обычно оставался простой факт: страдала комфортабельность машины. Спинки задних сидений были очень тонкими: иначе не удавалось получить ровную площадку. Но на это никто не жаловался: в этой машине уважаемые люди старались располагаться в первых рядах…

Действительно сарай — причем огромный. Хорошо видны тонюсенькие спинки сидений.

Детские сиденья

Если даже на сиденьях второго ряда было, мягко говоря, некомфортно, то про третий ряд и говорить нечего. Он располагался между кожухами задних колес, причем ощутимо выше остальных. Упереться при этом головой в потолок — проще простого. Выйти из машины тоже непросто: выручало то, что правая одноместная секция второго ряда сидений откидывалась вперед. Однако нижегородские инженеры пояснили (журнал «За рулем», №3, 1973): третий ряд предназначен… для детей! Они и уместятся без вопросов, и открыть на ходу дверь точно не сумеют. Впрочем, была оговорка: мол, при поездках на короткие расстояния взрослому пассажиру можно смириться с неудобствами.

Отдельный люк и технический этаж

Такого решения в других советских универсалах ранее не встречалось — даже в предшественнице по имени ГАЗ-22.

Волга-универсал выпускалась с 1972 по 1987 год. Очевидно, что в ее комплектацию входили и полноразмерное запасное колесо, и куча инструментов — до пустых багажников и докаток тогда еще не додумались. А чтобы не портить впечатление от ровной грузовой площадки, все это запрятали в отдельный люк под пятой дверью! Понятно, что подобный «технический этаж» увеличивал погрузочную высоту машины, однако же для замены проколотого колеса не требовалось вытаскивать поклажу наружу.

Фильм, фильм, фильм

Фрагмент фильма «Опасно для жизни». Вскоре выяснится, что обладатель сверхдефицитной машины вовсе не жулик, а очень даже положительный член общества

В кино «сарай» светился нечасто — в основном, это были эпизодические роли «санитарок» (фильм «Меня это не касается»), милицейских машин (фильм «Ночное происшествие») и такси (фильм «Перехват»). Но статус машины подчеркивают другие роли, где 24–02 находится в частных руках. Так, в гайдаевской несмешной комедии «Опасно для жизни» на личном «сарае» разъезжает эдакий «супермен», владеющий кучей языков и делающий какие-то гениальные изобретения. А в короткометражке «Ожидаются похолодание и снег» на ней ездит герой Андрея Мягкова — преуспевающий карьерист, не вылезающий из загранкомандировок. Ездить на Москвиче для него было бы зазорно.

Антикрыло?

Ни на одной отечественной легковушке подобного «гребешка» на крыше не было. Сразу пошли слухи, что это, мол, то ли спойлер, то ли антикрыло, прижимающее машину к дороге на высоких скоростях. Но это, конечно же, ерунда — да и откуда у «сарая» высокие скорости? Всё было проще: на первых прототипах машины этого козырька не было, но в ходе доводки выяснилось, что необходимо существенно улучшить вытяжную вентиляцию салона и как-то снизить загрязняемость заднего стекла. В итоге на крыше «сарая» появился дефлектор-воздухозаборник.

Сверху виднеется дефлектор-воздухозаборник.

Кстати о заднем стекле. Оно было «неотапливаемое», а потому обладатели таких машин старались раздобыть стекло от «санитарки» — оно шло с обогревом.

Никулин

Про него говорили, что он, дескать, легко заходил в любые кабинеты. Что ж, похоже на правду.

Одним из самых известных обладателей «сарая» был, конечно же, Юрий Никулин. Проблем с приобретением такой машины у него, надо полагать, не возникло — артист лично перегонял ее с завода в Москву. Первые впечатления были вот такими:

«Когда я пригнал новую Волгу из Горького в Москву, выяснилось, что в коробке нет масла. Вытек почти весь антифриз. Через две недели попал под ливень — залило салон. Потом перестала выдвигаться антенна. К концу первого года вышел из строя стеклоподъемник. Кроме того, стал ржаветь кузов».

До кучи можно добавить, что вскоре на никулинском «сарае» заменили мотор. Однако на престижности автомобиля это никак не сказалось…

По рельсам

Унизительную старость одной из машин уготовили в Чехии: из нее сделали… дрезину! При этом использовали специальное разворотное устройство — опускающуюся опору, установленную под днищем. Это позволяло приподнимать машины над рельсами и разворачивать на 180 градусов.

Почем сегодня?

Практически все «сараи», которые сегодня присутствуют на вторичном рынке, представляют собой довольно жалкое зрелище. Но цены при этом могут иметь довольно большой разброс — от 20 000 до 250 000 ₽. Уместен ли торг, нужно выяснять в каждом случае.

15 советских универсалов — здесь.





«Сарай» для избранных: история ГАЗ-24-02 В этой машине уважаемые люди старались располагаться в первых рядах… «Сарай» для избранных: история ГАЗ-24-02

Фото: из архива «За рулем»