В компании обещают начать продажи новой модели уже в следующем году.

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Новый электрический кроссовер Renault по всем параметрам превосходит электромобиль Zoe и, как заявили в компании, построен на той же базе, что и представленный в этом году Nissan Ariya.

Премьера новинки Renault состоится на форуме eWays, который пройдет с 15 по 26 октября. Мероприятие посвящено новым электрическим и гибридным технологиям автомобилей Renault. Поэтому французская компания покажет не только новый кроссовер, но и другие автомобили, а также их технологичные версии. В частности, мы увидим Dacia Spring — самый дешевый полностью электрический автомобиль компании.

Опубликованный ранее тизер кроссовера показывает совершенно новый подход к дизайну, который отличают узкие изогнутые светодиодные фары. Теперь стало известно, что кроссовер построен на новой платформе под названием CMF-EV, которая легла также в основу Nissan Ariya.

Таким образом, как и электрокроссовер Ниссана, новая модель Рено сможет оснащаться аккумуляторами разной емкости — либо 65 кВт·ч, либо 90 кВт·ч, благодаря чему запас хода автомобиля на одной зарядке будет достигать 375 или 500 км соответственно.

В Европе начали продавать Рено Аркану, оснастив кросс-купе гораздо лучше, чем версию для России.

Фото: Renault