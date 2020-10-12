Мусор в дело: из него «слепили» спорткар

Студенты из Нидерландов сделали машину из переработанного мусора. Например, кузов — из старых детских игрушек и кухонных принадлежностей.

Спортивный автомобиль Luca, который создали студенты Технического университета Эйндховена (Нидерланды), почти полностью состоит из переработанных отходов. Таким образом студенты продемонстрировали, что отходы можно использовать повторно.

Шасси электромобиля Luca включает лен и переработанный пластик, большая часть которого выловлена ​​в океане. Кузов, отделка, окна и интерьер также сделаны из переработанных материалов, включая ПЭТ-бутылки, твердый пластик и бытовые отходы. В том числе твердого пластика, используемого во многих потребительских товарах, таких как игрушки, телевизоры и кухонные принадлежности.

Лука — компактный автомобиль с двумя электродвигателями и задним приводом, он способен развить скорость 90 км/ч и без подзарядки может проехать 220 км. Если пересчитать на бензин, его расход составил бы примерно литр на 180 километров пробега. Помимо экономичных двигателей, это связано еще и с малым весом: автомобиль без аккумуляторов весит всего 360 кг, из них 60 кг приходится на аккумуляторы. Это вдвое меньше, чем у сопоставимых автомобилей.

Свой желтый цвет автомобиль получил благодаря цветной пленке вместо краски. Ее можно удалить, не оставляя следов, в результате остается чистый пластик, что значительно упрощает дальнейший процесс переработки. Боковые и задние окна также изготовлены из переработанного материала. Процесс вторичной переработки придает окнам оригинальный темноватый оттенок, напоминающий тонировку, поэтому экологичность может быть вовсе не скучной.

Много мусора применено и в интерьере. Например, у Луки есть два очень удобных кресла, изготовленных на заказ, а в качестве наполнителя использованы кокосовая стружка и конский волос. Ткань обивки сделана из переработанного ПЭТ, но выглядит она как замша и такая же мягкая на ощупь, технологии переработки сейчас это позволяют. Центральная консоль также изготовлена из переработанного пластика.

В совокупности все это сформировало спортивный с виду и экологичный автомобиль Luca.

Команда студентов таким образом надеется приучить людей к бережному потреблению, а также внести свой вклад в развитие экономики замкнутого цикла.

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Фото: Технический университет Эйндховена/Bart van Overbeeke