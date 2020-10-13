Новый XC90 может стать последним неэлектрическим Volvo

Причем ДВС на нем будет лишь опцией.

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В 2019 году был показан первый в истории шведского бренда серийный электромобиль XC40 Recharge P8, который позиционировался как начало пути к 2025 году — по проекту, к этому сроку половина модельного ряда Volvo должна быть полностью электрической.

Вероятно, серьезные изменения, связанные с этим, мы можем увидеть в ближайшем будущем: генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон в интервью изданию Car and Driver заявил, что допускает, что следующее поколение флагманского внедорожника XC90 станет последней моделью бренда, имеющей ДВС под капотом. Причем ДВС в нем будет лишь бензиновый, и лишь опцией: уже известно, что модель будет предлагаться с двумя типами гибридных силовых установок («мягкий» и подзаряжаемый гибриды), а также в полностью электрическом исполнении.

Актуальное (второе) поколение XC90

Такую вариативность позволит новая платформа SPA, на которой впоследствии будут строится и другие модели шведской марки. Напомним, второе поколение XC90 выпускается почти семь лет — не так долго, как первое (почти 13 лет), но появление третьего точно не за горами: по предварительным данным, это произойдет в 2021–2022 годах.

Таким образом, руководство Volvo не исключает, что опцион в виде бензинового мотора в последний раз появится именно на этом новом XC90. Темпы дальнейшей «электрификации», по словам Самуэльссона, будут зависеть от роста популярности электромобилей среди потенциальных клиентов Volvo и развития инфраструктуры. Напомним, что во многих развитых странах продажа автомобилей с ДВС может быть запрещена в ближайшие несколько десятилетий.

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Фото: Volvo