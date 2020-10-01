Рено представила две новые модели

Обе появятся в продаже в 2021 году, а одна из них будет стоить всего 700 тысяч рублей.

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Наиболее интересной новинкой стала Dacia Spring, которая будет самым доступным по цене электромобилем Европы. Его цена пока не озвучена, продажи намечены на начало 2021 года.

Модель очень похожа на Renault City K—ZE, которая успешно продается в Китае с 2019 года. Трансмиссия у машин практически одинаковая. Что же касается внешности, то Dacia добавила несколько оригинальных штрихов — уникальную решетку радиатора и фары. Renault K—ZE стоит в Китае около 700 тысяч рублей.

Как и следовало ожидать, низкая цена не позволит оснастить автомобиль многими ставшими привычными системами. Стеклоподъемники с электроприводом и центральный замок есть. Но на панели приборов мы видим небольшой 3,5-дюймовый дисплей. Кондиционер — это уже опция, как и запасное колесо. Однако это не означает, что вы не сможете получить хорошо укомплектованную машину. За дополнительные деньги можно установить мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, парктроники и многое другое.

Что касается безопасности, то электромобиль Dacia оснащен всем необходимым уже в базе. Это и подушки безопасности, и системы контроля тяги и стабилизации, а также автокорректор фар и система автоматического экстренного торможения.

У Spring Electric всего один электродвигатель мощностью 44 лошадиные силы (33 кВт), установленный на передних колесах. Энергию он получает от батареи на 26,8 кВт·ч. Запас хода электромобиля на одной зарядке составляет до 225 километров, но нажатие кнопки Spring Eco увеличивает расстояние почти на 10%. Это достигается за счет уменьшения мощности двигателя до 31 л.с. (23 кВт) и ограничения максимальной скорости до 100 км/ч (особенность электромобилей в том, что чем медленнее они едут, тем больше их запас хода — у машин с ДВС все наоборот).

В комплект поставки войдут зарядное устройство на 220 В и зарядный кабель Wallbox для терминалов 30 кВт.

Spring Electric будет предлагаться в двух вариантах — 5-дверный хэтчбек и 2-местный фургон.

Другой новинкой Renault стал Megane eVision, который демонстрирует будущее электромобилей бренда. Это 5-дверный хэтчбек на новой модульной платформе CMF-EV, оснащенный одной из самых тонких батарей на рынке. Серийная версия этого автомобиля дебютирует в 2021 году.

У электромобиля нет особой потребности в обычной решетке радиатора, поэтому дизайнеры использовали это пространство, чтобы подчеркнуть оптику машины, в том числе полосу светодиодов. На капоте видны две выемки, делающих внешность более рельефной. Дверные ручки, установленные заподлицо, делают бока гладкими, но они выскакивают при приближении водителя или пассажира. Задние фонари — сплошная полоса во всю ширину, которая состоит из вертикальных линий светодиодов.

Megane eVision оснащен аккумулятором на 60 кВт·ч, а двигатель имеет мощность 215 лошадиных сил и 300 Ньютон-метров. Установлен он на передних колесах. Разгон до 100 км/ч занимает менее восьми секунд. Renault заявляет, что серийная версия этого концепта сможет проехать на одной зарядке от Лондона до Ньюкасла, то есть 451 километр, «за то же время, что и автомобили с двигателями внутреннего сгорания с учетом всех остановок».

Платформа CMF-EV Megane eVision станет основой для будущих электромобилей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Моторный отсек меньше обычного, поскольку электродвигатели стали компактнее. Аккумуляторы можно устанавливать в автомобили как вертикально, так и горизонтально, а размещение колес по углам кузова уменьшает свесы и увеличивает внутренний объем машины.

Также недавно были представлены Logan и Sandero нового поколения.

Фото: Renault