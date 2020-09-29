Новые Logan и Sandero: динамичный дизайн и слабые моторы

У Логана, Сандеро и Сандеро Степвей новая платформа и новое оборудование.

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Logan, Sandero и Sandero Stepway, как обычно, появятся в Европе под брендом Dacia. Поговаривают, что со временем его начнут использовать и в России.

У автомобилей новый дизайн. Так, у Sandero линия крыши стала плавнее благодаря более наклонному ветровому стеклу и размещенной в задней части радиоантенне. Дизайн нового Logan стал выразительнее, длина автомобиля увеличилась на 3,6 см, выросла колесная база и уменьшен задний свес. Седан выглядит изящнее, у него также более наклонное ветровое стекло, а крыша стала на сантиметр ниже. Плавная линия крыши, радиоантенна, расположенная в задней части, чуть уменьшенные боковые окна придают автомобилю более динамичный вид.

У всех трех автомобилей Y-образные светодиодные ходовые огни, новые решетки радиатора и рельефные капоты. Правда, у нового псевдокроссовера Sandero Stepway капот более ребристый и выпуклый, так что спереди его легко узнать. Этот автомобиль еще больше, чем раньше, пытается выглядеть кроссовером с помощью увеличенного дорожного просвета, рейлингов на крыше, накладкам на колесные арки и накладкам на двери особой текстуры. Кроме того, у модели иной дизайн колодцев противотуманных фар. На бамперах спереди и сзади установлены металлические пластины, защищающие краску автомобиля.

Интерьер машин также изменился. Новая приборная панель стала более эргономичной, в ней использованы новые материалы. Dacia предлагает новую систему управления мультимедиа, которая позволяет пользователям управлять радио, телекоммуникациями и навигацией прямо со смартфона, который крепится на специальном кронштейне слева от мультимедийной системы.

Благодаря модульной платформе CMF в новых Sandero, Sandero Stepway и Logan усилена безопасность, а подушек стало шесть. Новая архитектура позволила интегрировать новые средства помощи при вождении, включая помощника автоматического экстренного торможения и ассистента мониторинга слепых зон.

Благодаря новой модульной платформе новые Sandero, Sandero Stepway и Logan получили более эффективные двигатели, улучшена динамика автомобилей и уменьшен их вес, выбросы автомобилей при этом сократятся, как и расход топлива.

Моторы будут исключительно бензиновыми, также автомобиль получит новую коробку передач — вариатор CVT. В Европе, в моторную линейку новых Sandero и Logan войдут литровый атмосферный двигатель, мощностью 65 л.с., который агрегатируется механической коробкой передач; турбированный мотор 1 л, мощностью 90 л.с. (работает в паре с 6МКП или вариатором). Также предложат битопливный вариант автомобилей ECO-G на бензине и сжиженном газе. В таком автомобиле будут установлены 100-сильный агрегат и 6-ступенчатая механика. Какие моторы предложат у нас, пока неизвестно.

В России Logan текущего поколения продают от 645 000 рублей, Sandero — 656 000 рублей, а Sandero Stepway — от 783 000 рублей.

Новые Logan и Sandero: динамичный дизайн и слабые моторы У Логана, Сандеро и Сандеро Степвей новая платформа и новое оборудование. Новые Logan и Sandero: динамичный дизайн и слабые моторы

Фото: Renault