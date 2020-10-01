Партнер Apple сделал автомобильную платформу для всех

Компания Foxconn, производственный партнер Apple, представила новую «открытую платформу EV», которая должна стать «Андроидом» автомобильного мира.

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Как и другие универсальные платформы автопроизводителей, новинка может использоваться для создания любых транспортных средств, включая хэтчбеки, седаны, кроссоверы и минивэны. В частности, компания заявила, что колесная база платформы может составлять от 2750 до 3100 мм.

Оснащаться платформа может аккумуляторными батареями емкостью 93, 100 и 116 кВт·ч, которые будут питать энергией колеса на передней и задней осях. Электромоторы, устанавливаемые спереди, могут иметь мощность 129, 204 и 272 л.с. Мощность электродвигателей, расположенных сзади, будет составлять 204, 272, 326 или 462 л.с.

Компания также заявила, что платформа получила высокотехнологичное программное обеспечение, которое может обновляться удаленно. Кроме того, предусмотрены различные уровни автономного вождения.

Если вас удивляет приход Foxconn в автобизнес, то компания объяснила его следующим образом: Tesla — это iPhone мира электромобилей, а Foxconn хочет стать «Андроидом». То есть воспользоваться платформой смогут все желающие. Кстати, компания намерена выпускать электромобили в Китае в рамках совместного предприятия с FCA.

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Фото: Foxconn