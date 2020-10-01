Запатентовано сдвижное рулевое колесо

Заявку на патент подала компания Volvo. Ее разработка позволит использовать машины в странах с правосторонним и левосторонним движением.

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Автопроизводители часто получают патенты на системы, которые никогда не доходят до серийного производства. Видимо, разработчики пытаются застолбить как можно быстрее свои идеи, потому что сложно сразу сказать, что пригодится в дальнейшем, а что нет.

Это может объяснить новую патентную заявку Volvo, которую можно назвать странной — двигающееся вдоль лобового стекла рулевое колесо, что превращает машину из леворульной в праворульную.

Система скользящего рулевого колеса Volvo с электронным управлением разработана для полуавтономного автомобиля и позволяет человеку управлять им с любого переднего сиденья.

Согласно патенту, рулевая колонка установлена на рельсы и двигается по ним вместе с небольшой панелью приборов. На левой и правой стороне, а также по центру, есть три монитора, которые могут выполнять функцию основной панели приборов.

Вместо классических педалей предусмотрены чувствительные к нажатию датчики в полу (акселератор и тормоз), которые активируются в зависимости от положения рулевой колонки. В заявке на патент также описана система направляющих для передних сидений и селектора коробки передач.

Более внимательное изучение патента раскрывает еще одну возможность — центрированное расположение рулевого колеса, что подразумевает установку кресла водителя по центру салона либо наличие трехместного переднего дивана.

Система, возможно, и уникальна, но идея — нет. Такая же скользящая из левой части салона в правую и обратно рулевая колонка есть у Mercedes-Benz Unimog.

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Изображения: Volvo

Видео: Youtube