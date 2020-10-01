Министр окружающей среды Франции объявил о налоге на владельцев кроссоверов.

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Кроссоверы, зарегистрированные на территории Франции, будут облагаться новым налогом — на вес. Как сообщает национальное информационное агентство France 24, согласно заявлению министра окружающей среды страны Барбары Помпили, автомобили весом более 1800 кг будут облагаться налогом по ставке 10 евро (более 900 рублей) за каждый дополнительный килограмм.

«Налог на вес, который мы вводим, — сигнал для учета воздействия на окружающую среду тяжелых транспортных средств. Чем тяжелее становятся автомобили, тем больше топлива они потребляют, загрязняя окружающую среду», — написал Помпили в своем Твиттере.

Новый налог будет введен уже в 2021 году и не станет распространяться на электромобили, которые, будучи тяжелее, тоже потребляют больше энергии, которая вырабатывается не всегда без ущерба для окружающей среды. Самые продаваемые во Франции кроссоверы, такие как Peugeot и Renault, весят менее 1800 кг. Больше других же пострадают владельцы машин немецких брендов, таких как Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Автомобили с высоким уровнем выбросов CO 2 уже облагаются во Франции дополнительным налогом в размере до 20 000 евро (около 1,8 млн рублей).

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), кроссоверы стали вторым по величине источником выброса парниковых газов во Франции в период с 2008 по 2018 годы (на первом месте — самолеты).

«4,3 миллиона проданных во Франции за это десятилетие кроссоверов оставили такой же углеродный след, как 25 миллионов компактных электромобилей», — подсчитали в WWF.

О том, в какой стране самые высокие налоги на автомобили, вы можете узнать здесь.

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