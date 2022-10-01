Хаммеры за 8,8 млн рублей раскупили за 10 минут

На новый электрический пикап GMC выстроилась очередь уже через 10 минут после начала приема заказов.

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Реакция на GMC Hummer EV оказалась очень положительной, что привело к огромному спросу на пикап. Во время пресс-брифинга официальные представители GMC сообщили, что Hummer EV Edition 1 был распродан примерно за десять минут, несмотря на его стартовую цену в 112 595 долларов (около 8,8 млн рублей).

При этом в компании не сказали, сколько машин особой серии Edition 1 будет выпущено. Но даже если некоторые покупатели откажутся от автомобиля, у GMC есть длинный список ожидания, в котором «тысячи» потенциальных клиентов.

Одна из самых поразительных цифр — это ширина грузовика, равная 220 см. Видите габаритные огни над лобовым стеклом? Они нужны не только для украшения, но в связи с требованием закона. Длина находится в более разумных пределах — 5,5 метра. Другими словами, Hummer EV по длине примерно равен среднеразмерному пикапу, но по ширине превосходит всех. До сих пор не озвучены данные о размере грузового отсека и снаряженной массе.

При этом есть цифры, которые позволяют оценить внедорожные возможности машины: дорожный просвет меняется в диапазоне от 257 до 404 мм, угол въезда достигает (в зависимости от высоты дорожного просвета) от 41,5 до 49,7 градусов, углы под днищем — от 22,3 до 32,2 градусов, а угол съезда — от 31,6 до 38,4. При этом пикап может преодолевать водные преграды глубиной до 81 см.

О других внедорожных возможностях нового Хаммера вы можете узнать здесь.

Фото, видео: GMC