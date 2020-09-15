Hummer возвращается! У него будет «режим краба»

Возрожденный Hummer покажут 20 октября.

Материалы по теме Hummer возвращается — первое видео

GM подтвердил, что премьера электрического внедорожника Hummer состоится 20 октября 2020 года, а вместе с этим опубликовал видео, демонстрирующее так называемый «режим краба», в котором автомобиль едет боком.

Новый режим позволяет внедорожнику передвигаться по диагонали, выворачивая все колеса.

«Когда вы находитесь в действительно сложной местности, это дает вам непревзойденную маневренность», — заявил вице-президент Buick GMC Дункан Олдред.

Возрожденный Hummer будет представлен в двух кузовах — универсал и пикап, а заказать его можно будет уже в день премьеры. Поставки машин начнутся осенью 2021 года. Напомним, что из-за пандемии мировая премьера Хаммера была отложена на пять месяцев — с весны на осень.

Также Хаммеры получат несколько вариантов сочетания электродвигателей. Самое мощное из них — 1000 л.с., что позволит внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за три секунды.

«Этот роскошный автомобиль будет конкурировать со многими моделями», — сказал Олдред во время вчерашней пресс-конференции.

Кстати, GM вернулся к оборонным заказам и может снова начать поставлять модернизированные Хаммеры в армию.

У Хаммера много клонов, причем не только китайских, посмотреть на которые вы можете здесь.

Фото, видео: GM