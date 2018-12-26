5 клонов знаменитого Хаммера: китайские и не только

Армейский «проходимец» Humvee был представлен в далеком 1984 году. С тех пор выпущено 280 тысяч машин этого типа, львиная доля которых состоит на службе ВС США. В 2016 году начался процесс постепенной замены «старичка» машинами нового поколения. А заодно и его копирование.

За более чем 30 лет выпуска Humvee успел войти в автопарк армий нескольких десятков стран. Причем дело не всегда обходилось покупкой оригинальных машин — в отдельных случаях был налажен выпуск копий, а также машин, так сказать, по мотивам Humvee. Более того, брутальная внешность «американца» породила целую индустрию по превращению практически любых моделей в подобие Хаммера.

Dongfen g EQ2050 (Китай)

Dongfeng EQ2050

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Первое знакомство китайцев с Humvee случилось 30 лет назад. В 1988 году AM General привезла на выставку в Пекин свой M998, который был проигнорирован китайской стороной. Но через несколько лет китайцы закупили партию «гражданских» Hummer H1 — в частном порядке. Стоит отметить, что различий с военным Humvee у него немало: кузов без баллистической защиты, машина лишена возможности преодолевать 60-дюймовый брод, а устойчивая к химическим воздействиям краска CARC уступила место обычному металлику. Это не считая очевидных моментов вроде отсутствия креплений для оружия, радиостанции и бортовой сети в 24V.

Полученные H1 разобрали и изучили, а в 2003 году китайская компания Dongfeng представила свой вариант — EQ2050. К слову, лицензия на конструкцию была куплена, хоть китайцы и не удержались от минимальных изменений экстерьера. Первые партии изготавливались из американских комплектующих, но позже производство агрегатов наладили в Китае. Более того, на основе EQ2050 был создан военный внедорожник CSK-131, который во многом повторял конструкцию «американца». Но на сей раз из лицензионных деталей остался лишь дизель от Cummins.

Shenyang SFQ2040 (Китай)

SFQ2040 от китайской SAC

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В 2002 году Shenyang Aircraft Corporation (SAC) представила свое видение «китайского Хамви» под незамысловатым названием SFQ2040. Производитель подчеркивает, что его машина в три раза дешевле оригинального Hummer H1, но ни в чем ему не уступает. Как и в случае с Dongfeng, мотор SFQ2040 — лицензионная копия дизеля Cummins 4BTAA-92. Кузов автомобиля произведен с использованием алюминия, но при этом пассажиры защищены от осколков и пуль стрелкового оружия. В списке опций — кондиционер, приборы ночного видения, GPS и универсальное крепление для оружия. Правда, военных это не убедило, и на роль машины китайского спецназа все же выбрали бронированную версию EQ2050 от Dongfeng.

Тем не менее шасси SFQ2040 не осталось невостребованным — на базе машины создали зенитно-ракетный комплекс FB-6A. Примечательно, что сам комплекс вооружения FN-6 является копией американского аналога Avenger.

URO VAMTAC (Испания)

Испанский VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) — высокомобильное тактическое транспортное средство.

Когда американцы начали эксплуатировать Humvee, в Испании задумались о создании аналога, который заменил бы парк существующих Ленд Роверов. Среди прочего чиновники рассматривали покупку машин от AM General, но инженеры UROVESA пообещали «догнать и перегнать Америку». И, судя по полученному контракту, у них это получилось. VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico — высокомобильное тактическое транспортное средство) получил независимую подвеску всех колес, бронированный кузов и австрийский турбодизель от Steyr, спаренный с 5-диапазонным автоматом.

Машина концептуально и внешне походит на заокеанского собрата, на что испанцы отвечают просто: «Создавались же для одних целей!» За 20 лет производства было собрано 4,5 тысячи машин в разных исполнениях, которые несут службу в вооруженных силах и полиции десяти стран.

Marine Multi-Purpose Vehicle (Филиппины)

MMPV — таких Mitsubishi Pajero мы еще не видели!

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И наконец, самый неординарный случай в нашем перечне. Если прошлые машины копировали конструкцию или концепцию Humvee в той или иной степени, то здесь налицо попытка внешнего подражания. Итак, филиппинская MMPV (многоцелевая машина морской пехоты) была создана для нужд местных морпехов — на замену парку американских M151. Машина основана на модернизированном шасси Mitsubishi Pajero с дизельным V6 в 192 силы и трансмиссией Mitsubishi A-727. Правда, крепятся эти агрегаты на стальной трубчатый каркас. Все это великолепие может нести на борту 106-мм безоткатную пушку M40-A1 или крупнокалиберный пулемет M2HB.

Как видите, даже намека на Humvee нет. Но это касается лишь конструкции! По какой-то причине внешность филиппинского MMPV решили скопировать с американского внедорожника. Правда, учитывая размеры донорского Mitsubishi, копия получилась уменьшенной. Забавный факт: если морпехи остались верны отечественному MMPV, то армия закупила оригинальные Humvee. Так что на учениях филиппинских ВС можно заметить две очень схожих внешне машины.

Гражданские реплики

Humbug, построенный на базе VW Beetle.

Раз уж мы заговорили о внешних подражаниях, стоит вспомнить о нескольких фирмах, которые в расцвет популярности Humvee предлагали свои наборы по преобразованию некоторых машин в брутальный внедорожник. Так, в США можно было приобрести кит для превращения Volkswagen Beetle в багги по мотивам AM General. Набор под названием HumBug удачно переносил черты внедорожника на малолитражные машины, пока GM, выкупившая в 1999 году права на марку Hummer, не пригрозила иском — тогда внешность чуть изменили, а от созвучного названия отказались.

А реплики от австралийской Rhino Buggies приближены к оригиналу не только внешне, но и по назначению. Ведь набор кузовных элементов «а-ля Хамви» устанавливается на шасси японского внедорожника Nissan Patrol. Исключая цену машины-донора, за комплект внешних элементов придется выложить 30 тысяч американских долларов.

Еще одна реплика от Rhino Buggies — по ее виду не сразу сообразишь, что речь о подделке Хаммера.

Вышеперечисленные образцы — это наиболее явные примеры конструктивных или дизайнерских заимствований у американской машины. Естественно, что в той или иной мере удачные решения могут быть навеяны успешным опытом многих конкурентов. Но если углубиться в это, то в каждом автомобиле можно будет узреть примеры копирования.

Текст: Даниил Иринин

Фото: фирмы-производители