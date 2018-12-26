5 клонов знаменитого Хаммера: китайские и не только

За более чем 30 лет выпуска Humvee успел войти в автопарк армий нескольких десятков стран. Причем дело не всегда обходилось покупкой оригинальных машин — в отдельных случаях был налажен выпуск копий, а также машин, так сказать, по мотивам Humvee. Более того, брутальная внешность «американца» породила целую индустрию по превращению практически любых моделей в подобие Хаммера.
Dongfeng EQ2050 (Китай)
Первое знакомство китайцев с Humvee случилось 30 лет назад. В 1988 году AM General привезла на выставку в Пекин свой M998, который был проигнорирован китайской стороной. Но через несколько лет китайцы закупили партию «гражданских» Hummer H1 — в частном порядке. Стоит отметить, что различий с военным Humvee у него немало: кузов без баллистической защиты, машина лишена возможности преодолевать 60-дюймовый брод, а устойчивая к химическим воздействиям краска CARC уступила место обычному металлику. Это не считая очевидных моментов вроде отсутствия креплений для оружия, радиостанции и бортовой сети в 24V.
Полученные H1 разобрали и изучили, а в 2003 году китайская компания Dongfeng представила свой вариант — EQ2050. К слову, лицензия на конструкцию была куплена, хоть китайцы и не удержались от минимальных изменений экстерьера. Первые партии изготавливались из американских комплектующих, но позже производство агрегатов наладили в Китае. Более того, на основе EQ2050 был создан военный внедорожник CSK-131, который во многом повторял конструкцию «американца». Но на сей раз из лицензионных деталей остался лишь дизель от Cummins.
Shenyang SFQ2040 (Китай)
В 2002 году Shenyang Aircraft Corporation (SAC) представила свое видение «китайского Хамви» под незамысловатым названием SFQ2040. Производитель подчеркивает, что его машина в три раза дешевле оригинального Hummer H1, но ни в чем ему не уступает. Как и в случае с Dongfeng, мотор SFQ2040 — лицензионная копия дизеля Cummins 4BTAA-92. Кузов автомобиля произведен с использованием алюминия, но при этом пассажиры защищены от осколков и пуль стрелкового оружия. В списке опций — кондиционер, приборы ночного видения, GPS и универсальное крепление для оружия. Правда, военных это не убедило, и на роль машины китайского спецназа все же выбрали бронированную версию EQ2050 от Dongfeng.
Тем не менее шасси SFQ2040 не осталось невостребованным — на базе машины создали зенитно-ракетный комплекс FB-6A. Примечательно, что сам комплекс вооружения FN-6 является копией американского аналога Avenger.
URO VAMTAC (Испания)
Когда американцы начали эксплуатировать Humvee, в Испании задумались о создании аналога, который заменил бы парк существующих Ленд Роверов. Среди прочего чиновники рассматривали покупку машин от AM General, но инженеры UROVESA пообещали «догнать и перегнать Америку». И, судя по полученному контракту, у них это получилось. VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico — высокомобильное тактическое транспортное средство) получил независимую подвеску всех колес, бронированный кузов и австрийский турбодизель от Steyr, спаренный с 5-диапазонным автоматом.
Машина концептуально и внешне походит на заокеанского собрата, на что испанцы отвечают просто: «Создавались же для одних целей!» За 20 лет производства было собрано 4,5 тысячи машин в разных исполнениях, которые несут службу в вооруженных силах и полиции десяти стран.
Marine Multi-Purpose Vehicle (Филиппины)
И наконец, самый неординарный случай в нашем перечне. Если прошлые машины копировали конструкцию или концепцию Humvee в той или иной степени, то здесь налицо попытка внешнего подражания. Итак, филиппинская MMPV (многоцелевая машина морской пехоты) была создана для нужд местных морпехов — на замену парку американских M151. Машина основана на модернизированном шасси Mitsubishi Pajero с дизельным V6 в 192 силы и трансмиссией Mitsubishi A-727. Правда, крепятся эти агрегаты на стальной трубчатый каркас. Все это великолепие может нести на борту 106-мм безоткатную пушку M40-A1 или крупнокалиберный пулемет M2HB.
Как видите, даже намека на Humvee нет. Но это касается лишь конструкции! По какой-то причине внешность филиппинского MMPV решили скопировать с американского внедорожника. Правда, учитывая размеры донорского Mitsubishi, копия получилась уменьшенной. Забавный факт: если морпехи остались верны отечественному MMPV, то армия закупила оригинальные Humvee. Так что на учениях филиппинских ВС можно заметить две очень схожих внешне машины.
Гражданские реплики
Раз уж мы заговорили о внешних подражаниях, стоит вспомнить о нескольких фирмах, которые в расцвет популярности Humvee предлагали свои наборы по преобразованию некоторых машин в брутальный внедорожник. Так, в США можно было приобрести кит для превращения Volkswagen Beetle в багги по мотивам AM General. Набор под названием HumBug удачно переносил черты внедорожника на малолитражные машины, пока GM, выкупившая в 1999 году права на марку Hummer, не пригрозила иском — тогда внешность чуть изменили, а от созвучного названия отказались.
А реплики от австралийской Rhino Buggies приближены к оригиналу не только внешне, но и по назначению. Ведь набор кузовных элементов «а-ля Хамви» устанавливается на шасси японского внедорожника Nissan Patrol. Исключая цену машины-донора, за комплект внешних элементов придется выложить 30 тысяч американских долларов.
Вышеперечисленные образцы — это наиболее явные примеры конструктивных или дизайнерских заимствований у американской машины. Естественно, что в той или иной мере удачные решения могут быть навеяны успешным опытом многих конкурентов. Но если углубиться в это, то в каждом автомобиле можно будет узреть примеры копирования.
Текст: Даниил Иринин
Фото: фирмы-производители
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