Битва БМП: наш Курганец против испано-австрийского ASCOD

У новейшей Б-11 на средней гусеничной платформе Курганец-25 и относительно свежей машины семейства ASCOD есть даже внешнее сходство. Сможет ли отечественная разработка постсоветских времен конкурировать с современной БМП зарубежного производства?

Броневая Cанта Барбара

Аббревиатура ASCOD означает Austrian Spanish Cooperative Development. У этой БМП исходно два родителя — австрийская компания Steyr-Daimler-Puch и испанская Santa Barbara Sistemas. Соответственно, в одной стране машина фигурирует под именем Ulan, в другой — Pizarro. Технические отличия, конечно, есть, но совсем небольшие.

БМП стоит на вооружении с 2002 года и неспешно модернизируется (с 2004 года компанией General Dynamics European Land Systems, поглотившей предприятия, разработавшие ASCOD). Изменения коснулись, в основном, мощности двигателей, бронирования, противоминной защиты и управляющей электроники. К доработанному варианту появился интерес со стороны Чехии, которая хочет избавиться от советских БМП-2. На куда более масштабный и дорогостоящий проект недавно «сломалась» Великобритания. Армия Туманного Альбиона планирует до 2025 года заменить устаревшую бронетехнику семейства CRV(T) FV107 Scimitar, FV103 Spartan, FV106 Samson, FV104 Samaritan, FV105 Sultan на без малого 600 боевых машин Ajax, Ares, Athena, Argus, Atlas, Apollo проекта Ajax (Scout SV) на базе ASCOD.

На корпусе и башне Pizarro хорошо видны блоки динамической защиты SABBLIR.

Базовая машина ASCOD представляет собой БМП классической компоновки. Впереди слева находится механик-водитель, справа расположено моторно-трансмиссионное отделение. Отсек для 7–8 десантников (в зависимости от исполнения) — в кормовой части корпуса, боевое отделение с командиром и наводчиком — посередине. Подчеркну, что башня и Ulan, и Pizarro обитаемая, с электромеханическим приводом. Расположена со смещением к правому борту, что обеспечивает сквозной проход от рабочего места механика-водителя к десантному отделению. Вооружение — стабилизированная в двух плоскостях 30-мм скорострельная пушка Mauser и пулемет 7,62 мм (MG-3 или FN MAG). Примечательно, что у австрийского Ulan боекомплект орудия больше, чем у испанской версии. Причем часть бронебойных и осколочных снарядов находится в патронных ящиках и готова к ведению огня, часть расположена в боеукладке.

БМП Ulan — австрийский вариант на платформе ASCOD. Хорошо видны блоки дополнительной брони Mexas на корпусе и башне.

Двигатель — V-образная дизельная «восьмерка» MTU с турбонаддувом. На модернизированных версиях ASCOD его мощность составляет 720 л.с. Для английского Ajax создана еще более мощная 815-сильная модификация. На всех версиях БМП установлена гидромеханическая трансмиссия Renk.

HSWL c автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

Подвеска индивидуальная торсионная c семью опорными катками для каждого борта. Первые и шестые катки оснащены гидравлическими роторными (!) амортизаторами Piedrafita.

Британская БМП проекта Ajax на базе модернизированной платформы ASCOD II.

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Базовая броня — стальная катаная. Обеспечивает всеракурсную защиту от бронебойных боеприпасов калибра 7,62 и от 14,5 спереди. Дальнейшая стойкость достигается навеской. Для Pizarro разработан комплект динамической защиты Santa Barbara blindaje reactivo против кумулятивных боеприпасов. Австрийские БМП Ulan исходно забронированы лучше, а вместе с дополнительной комбинированной броней Mexas способны противостоять 30-мм бронебойным оперенным подкалиберным снарядам в лобовой проекции на дистанции 1000 метров и 14,5-мм боеприпасам «по кругу» на дистанции 500 метров. Кроме того, Ulan внутри обит композитными матами для защиты экипажа в случае пробития брони.

Разумеется, обилие защитных опций увеличивает массу БМП, которая на свежих версиях с максимальным уровнем стойкости переваливает за 30, а может «потянуть» и под 40 тонн. БМП семейства ASCOD не умеют плавать, но способны с ходу преодолевать брод до 1,2 метра глубиной.

Очаровательный корнет

Средняя гусеничная платформа Курганец-25 — перспективная разработка отечественного ВПК. Боевые машины на ее базе будет производить Курганмашзавод. По демонстрациям на Парадах Победы наиболее известна модификация Б-11, то есть БМП нового поколения. Она выше и существенно тяжелее предшественниц БМП-1,2,3. Масса новинки в базовой комплектации должна укладываться в 25 тонн. Многие данные по машине, разумеется, засекречены. Но и солидный вес, и непривычная высота — косвенные признаки мощного бронирования и хорошей противоминной защиты.

БМП на платформе Курганец-25. Вооружение — скорострельная пушка, пулемет и четыре ПТУР Корнет.

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Компоновка машины внешне напоминает классическую. Но смело утверждать можно лишь одно — моторно-трансмиссионное отделение находится спереди. Люк механика-водителя, что был виден спереди слева на ранних экземплярах Курганца, пропал. Теперь все люки находятся в центре под боевым модулем (как тут не вспомнить информацию об отдельной бронекапсуле для экипажа). А спереди слева в верхней части корпуса смонтирована решетка.

Похоже, наши постарались избавиться от вечного перекоса классической компоновки — загруженного силовым агрегатом правого переднего угла корпуса. Неужели рядный дизель «вонзили» поперек или иным способом изменили развесовку моторно-трансмиссионного отделения? Как бы там ни было — силовое отделение спереди, боевое отделение посередине, восемь десантников сзади. Вместо традиционной башни установлен смещенный к корме необитаемый боевой модуль так называемой безэкипажной компоновки. В отличие от традиционной башни он легкий и его вращают электродвигатели под компьютерным управлением. Преимущество необитаемого модуля — вооружение и боекомплект изолированы от десантников и экипажа. Даже не имея доступа к секретным данным не сложно сделать вывод — по компоновке Курганец впереди ASCOT.

Выход десанта через откидную аппарель или вмонтированную в нее распашную дверь.

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Отечественная машина вооружена 30-мм скорострельной стабилизированной пушкой 2А42 и пулеметом ПКТМ. Боезапас — 500 снарядов, из которых 340 осколочно-фугасные, 160 — бронебойные подкалиберные и 2000 патронов для пулемета. Подача боеприпасов автоматическая с возможностью выбора типа снаряда. При кажущемся с ASCOD паритете вооружения у нашей машины есть три ломовых аргумента. Во-первых, больший запас готовых к немедленному применению снарядов. Во-вторых, большая дальность стрельбы: 2А42 до 4 километров против 2,5 у Mauser MK-30-2. И наконец, «закуска» — две сдвоенных пусковых установки противотанковых ракет Корнет с эффективной дальностью от 8 до 10 километров.

По силовым агрегатам у нас с иностранным БМП наметилось равенство. Рядный турбодизель ЯМЗ развивает 750 л.с., что сопоставимо с показателями немецкой «восьмерки» от MTU. Совсем небольшим проигрышем по крутящему моменту можно пренебречь. А коробка передач у Курганца тоже 6-ступенчатая автоматическая.

На переднем БМП видны боковые экраны и решетка в верхней передней части корпуса. На заднем — веер пусковых установок комплекса активной защиты Афганит.

Подвеска по числу опорных катков такая же, как у ASCOD. А вот по конструкции не просто независимая торсионная, а еще и гидропневматическая с изменяемым клиренсом. Возможно, она сложнее в обслуживании и ремонте, но способность «приседать» для высокой боевой машины не будет лишней.

Очевидно, толщина брони и реальная защищенность базового Курганца-25 — тайна за семью печатями. Но габариты и масса машины, притом что боевой модуль явно легче, чем у ASCOD, позволяют надеяться, что стойкость брони Б-11 не хуже испано-австрийской БМП. А вместе с опциональной динамической защитой, навесной броней, элементами активной защиты Афганит и теми преимуществами, что дает компоновка с необитаемым боевым модулем, впору говорить об очень надежном заслоне от ракет и мелкокалиберных бронебойных снарядов.

Хороший план на вооружение и электронное оснащение необитаемого боевого модуля.

И наконец, потяжелевшая отечественная боевая машина пехоты сохранила плавучесть. Как в базовом варианте, так и с опциональной навеской. Развивать до 10 км/ч на плаву Курганец может с помощью двух водометных движителей.

Не люблю раздавать превосходные эпитеты авансом. Отечественная боевая машина еще не зарекомендовала себя в боевых операциях и не прошла период «детских болезней» свойственных любым новым конструкциям. Очевидно, Курганец не хуже ASCOD и других подобных БМП. А вот насколько лучше — покажет время.

Характеристики БМП России и НАТО