От Москвы до Санкт-Петербурга можно доехать бесплатно (бензин включен)

И до Нижнего Новгорода — тоже.

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На аттракцион неслыханной щедрости решился оператор каршеринга Делимобиль. С 20 октября по 10 ноября компания предлагает поездку по двум маршрутам, за которые не придется платить: Москва — Нижний Новгород и Москва — Санкт-Петербург. Поездки действительно полностью бесплатные — на бензин и минуты клиент не тратится, заявляет пресс-служба компании. Из своего кармана вы оплачиваете только проезд по платным участкам трасс, если выберете такой маршрут.

Путешествие из столицы в Нижний Новгород будет проходить на автомобилях Nissan Qashqai, а в Санкт-Петербург — на Volkswagen Polo. Акция предполагает поездку в одну сторону, обратный маршрут в предложение не включен.

Обязательными условиями являются возраст водителя от 21 года и стаж вождения от двух лет. Кроме того, эти поездки не предусматривают передачу руля. Заявку можно подать на сайте компании, номинально последний день — 9 ноября, но количество принятых заявок будет ограничено.

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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС