Хочу заработать, сдав авто в каршеринг: есть нюансы

Напомним, что осенью 2020 года снова встал вопрос создания услуги «народного каршеринга», который поднял заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов:
«Мы прорабатываем запуск „народного каршеринга“. Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь. По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения», — написал он в своей колонке на сайте Дептранса. К слову, в 2018 году подобный сервис предлагал организовать мэр столицы Сергей Собянин.
У потенциальных участников нового рынка сразу возникло много вопросов, ответы на большинство из которых уже есть, так как данный сервис, созданный по схеме peer-to-peer (от частного лица — частному лицу, p2p), уже существует.
Сегодня услугами «народного каршеринга» пользуются более 40 тысяч человек, и их число постоянно растет. Предложения об аренде автомобилей частных лиц начали появляться с конца мая 2017 года на сайте RentRide — крупнейшего на сегодняшний день в России онлайн-сервиса аренды и сдачи внаем частных автомобилей, в базе которого находится более 6000 авто.
«Спрос на сервис обусловлен тем, что он выгоден и для арендаторов, и для арендодателей, — объясняет сооснователь и генеральный директор RentRide Александр Ладыгин. — Владельцы авто, сдающие их в аренду, в месяц могут зарабатывать до 10% текущей стоимости машины или как минимум »обнулить” расходы на ее содержание. Если в 2017 году в нашей базе было всего 500 машин, то в 2020-м их количество увеличилось в 12 раз. Росло с годами и число активных пользователей-арендаторов — с 4500 до нынешних 40 000».
В основном, спрос исходит из Москвы и курортных городов (85%). При этом все чаще сервис интересует жителей Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.
Главное преимущество «народного каршеринга» — разнообразие выбора автомобилей. Можно найти DeLorian или Tesla, взять напрокат маслкар или любой более привычный автомобиль. Арендовать машину можно даже за 350 рублей в сутки, но большинство предложений оцениваются в сумму от 1000 до 2000 рублей. Таким образом, можно подобрать машину под конкретные нужды, будь то деловая встреча, отпуск, свадьба или автопробег, а арендодатель может зарабатывать 30–60 тысяч в месяц и при удачном раскладе за год-два окупить машину. Но это в идеале.
Преимущество модели p2p состоит в том, что арендатор всегда может договориться с хозяином автомобиля. Торг не просто уместен, в отличие от каршеринга и обычного проката, а традиционен для данного сервиса. В результате цены оказываются преемлимыми и гибкими.
«Для минимизации рисков предусмотрено несколько уровней безопасности, которые могут выбираться участниками сделки, — отмечает Александр Ладыгин. — Например, арендатор гарантирует свою добропорядочность тем, что не препятствует списанию денег со своей банковской карты в случае доказанного причинения ущерба автомобилю или для уплаты штрафа, виновником наложения которого стал именно он. Для этого заключается типовой договор, согласно которому арендатор несет за машину и свои действия полную ответственность, как если бы это был его автомобиль», — объясняет Александр Ладыгин.
Спрос рождает предложение, и страховые компании охотно оформляют на прокатные машины посуточное каско.
- Опасные водители не смогут пользоваться ни коммерческим каршерингом, ни народным.
Фото: Vasu Pendyala / Unsplash