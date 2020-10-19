Молодежи не нужны современные машины. Исследование

Оказалось, что миллениалы, родившиеся после 1980 года, больше тяготеют к классическим автомобилям, чем другие поколения.

Желание владеть классическим автомобилем можно объяснить ностальгией. Кроме того, возможность не просто пользоваться машиной, а следить за ней, сохраняя в оригинальном виде, — весьма увлекательное занятие.

Иметь классический автомобиль теперь хотят не столько представители поколения X (1960–1980 годы рождения) и бумеры (1946–1959 годы рождения), сколько миллениалы (1981–1996 годы рождения). Это выяснилось в ходе исследования Hagerty https://www.hagerty.com/, в котором приняли участие более 10 000 американцев в возрасте от 18 лет.

Оказалось, что среди владельцев классических автомобилей больше всего миллениалов. Более того, среди них выше оказался и процент людей, интересующихся классическими автомобилями — более 50%.

Это говорит о том, что у хобби, связанных с классическими автомобилями, есть будущее.

Узнать о редких советских автомобилях вы можете здесь.

Фото: Stephanie Valencia / Unsplash