10 редких автомобилей нашей молодости

Каждую из них можно купить и сейчас. Причем за небольшие деньги.

В перестроечные 1990-е и даже в первой половине 2000-х отечественные автозаводы, в поисках своего места в новой жизни, один за другим показывали новые — перспективные на их взгляд — модели. Некоторые из них даже успели запустить в опытное производство. Но век этих автомобилей оказался недолог, а тираж — невелик.

Мелкосерийные эксклюзивные модели, как правило, собирали в опытных производствах самих заводов. Выпуск иных доверили дочерним околозаводским фирмам. Эти автомобили и тогда привлекали пристальное внимание. А уж нынче неравнодушные к автомобильной экзотике задерживаются возле таких машин куда дольше, чем около некоторых крутых иномарок. Немудрено: если учесть, что тираж отечественной «экзотики» был более чем скромным, их вполне можно считать коллекционными. А ведь они вовсе не дороги!

Роторные Самары

ВАЗ-2109-91 с роторным двигателем

Лады Самары с роторными двигателями внешне, увы, внимание не привлекут. Разве что натюнингованные уже не заводом экземпляры. Зато 140-сильный автомобиль с характерным звуком двигателя способен достичь 180 км/ч. Эдакий волк в овечьей шкуре! На рубеже ХХI века роторные Лады стоили около 6 тысяч долларов. Нынче на вторичном рынке такие машины редкость. Зато двигателей почему-то полно. Цены — от 50–70 тысяч рублей за агрегаты с сомнительным прошлым до 150 и даже 260 тысяч! Самые дорогие моторы уже с системой впрыска и, говорят, даже с гарантией.

Длиннобазные и двухдверные Москвичи

Москвич-2142R5 Иван Калита

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В конце 1990-х завод «Москвич» с упорством, достойным лучшего применения, сооружал длиннобазные версии с отечественными или французскими двигателями. Стандартный длинный седан Князь Владимир стоил тогда 4300 долларов. Сегодня на рынке немало таких машин стоимостью от 80 до 230 тысяч руб., в зависимости от мотора и состояния.

Гораздо реже встречаются седаны по имени Иван Калита, а самая большая редкость — полноприводный Калита. Таких сделали вроде бы всего 17 экземпляров. В начале 2000-х за автомобиль просили баснословные тогда 20 000 долларов. Недавно один из подобных полноприводных автомобилей выставляли на продажу за еще более сумасшедшие 8 млн. руб.! Это уж точно слишком.

Москвич-2142SO Дуэт

Еще одна московская редкость — двухместное купе Москвич-2142SO Дуэт с 2-литровым двигателем Renault. Машин сделали тоже совсем мало. Однако, переходя из рук в руки, они до сих спор всплывают на рынке. И просят за них всего-то 450–600 тыс. руб. И ведь многие обратят на такой автомобиль внимание!

Переделанные Нивы

ВАЗ-210934 Тарзан

Тольяттинская компания Лада Консул делала полноприводные автомобили Тарзан, базирующиеся на узлах и агрегатах Нивы, мелкосерийно. Сначала на основе кузовов ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, потом — из универсала ВАЗ-2111. Новый автомобиль в начале 2000-х стоил примерно 11 500 долларов. Теперь подобные машины, в зависимости от уровня ухоженности, можно купить за 2000–7000 долларов по нынешнему курсу. Любители подобной полноприводной экзотики не переводятся, как и места, где можно применить таланты таких автомобилей.

Особенные Волги

ГАЗ-3111 Волга

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Найти полноприводную Волгу ГАЗ-3105 — задача практически нереальная. Ведь таких машин собрали всего-то 55. А вот ГАЗ-3111, которых изготовили все-таки несколько сотен, на вторичном рынке немало. Помнится, в 2001-м ГАЗ-3111 продавали за 13 500 долларов. Тогда это была цена недорогой, но приличной иномарки. Сегодня цены на вторичке колеблются от 200 тысяч руб. (примерно 2800 долларов) за автомобиль со штатным 136-сильным двигателем ЗМЗ до 850 тысяч (12 000 долларов) за тюнингованный экземпляр с установленным на заводе двигателем Toyota.

«Десятка» с опелевским мотором

ВАЗ-21106

ВАЗ-21106 — «десятка» со 150-сильным двигателем Opel — произведение тольяттинской фирмы Моторика. Дебютировала во второй половине 1990-х и стала тогда сенсацией. В начале 2000-х седан стоил очень дорого — 12 800 долларов. Сегодня обладателем такого эксклюзива можно стать всего-то за 2500–5000 долларов. Правда, теперь характеристики «сто шестой» уже не кажутся выдающимися. Но внимание такой автомобиль тоже привлечет.

Трехдверки ВАЗа

ВАЗ-21123

Еще одна экзотическая штучка из Тольятти — трехдверный ВАЗ-21123. В начале 2000-х за машины с отечественными двигателями рабочим объемом 1,6–1,8 л просили от 10 300 долларов. Нынче на рынке встречаются приличные (по крайней мере, внешне) экземпляры за 2000–2500 баксов.

Полноприводная Ода

ИЖ-2126-62

Ижевский завод экзотикой в те годы покупателей особо не баловал. Самым редким и интересным творением стала тогда полноприводная Ода ИЖ-2126-62. Машины собирали в очень небольших количествах с моторами УЗАМ и ВАЗ объемом 1,7–1,8 л мощностью 77–85 л.с. Такие ИЖи и тогда-то покупали лишь оригиналы. Но находятся они и сегодня. Тем более, приобрести автомобиль на вторичном рынке можно нынче по цене от 50 тыс. до 170 тысяч руб. Полноприводный ИЖ — одна из самых доступных сегодня отечественных экзотических машин новейшей истории.

«Восьмерка» и Нива — кабриолеты

Лада Самара кабриолет

Кабриолеты на базе ВАЗ-2108 делали не в России и официально у нас никогда не продавали. Но ведь они тоже вполне отечественная экзотика. Особенно учитывая, что сюда завезли уже немало машин из Западной Европы. В зависимости от состояния за Самары кабриолеты просят недешево — 1–2 млн руб. Но ведь внимание окружающих владельцу такой экзотики уж точно обеспечено.

Лада Нива кабриолет

А существуют ведь еще и западные кабриолеты на базе нашей Нивы. Экзотика — не меньшая, чем аналогичные Самары. Но на нашем рынке таких Нив куда меньше. В Европе машины всплывают периодически за 4000–5000 долларов. У нас иногда встречаются экземпляры даже за 60–80 тысяч руб., но сомнительного происхождения и, явно, нелегкой судьбы. Нечто похожее предлагают сегодня и в качестве нового — тюнингового автомобиля. Но уже почти за миллион руб.

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Фото: из архива «За рулем»