GM признала: реального Hummer EV у нее еще нет

Распроданный пикап стоимостью 8,8 млн рублей в природе еще не существует. Теперь у компании есть всего год, чтобы выпустить обещанное.

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Ситуация напоминает ту, которая сложилась с электромобилем Nikola Badger — у стартапа нет даже завода, а на его стройплощадке работает пара грейдеров для отвода глаз.

Мировая премьера GMC Hummer EV от General Motor должна была состояться еще в мае 2020 года. Однако ее перенесли из-за пандемии, как и многие другие события. Пикап представили два дня назад, но, как ни странно, самого пикапа на презентации не было. Только его компьютерные изображения.

Что же показала компания GM? Обычное 6-минутное компьютерное видео, в котором Hummer EV преодолевает бездорожье. Видео закончилось, и все ждали выезда на сцену этого красивого и мощного пикапа. Но так и не дождались.

Оказывается, у GM еще нет работающего электрического пикапа Hummer. У компании есть дизайн и платформ с аккумуляторами. Но что касается конечного продукта — автомобиля, — то его просто нет. В GM заявляют, что для доведения пикапа до ума года может не хватить. Напомним, что первые поставки клиентам, купившим позавчера машину стоимостью более 112 тысяч долларов, должны начаться осенью 2021 года. Между тем, главный инженер Аль Оппенгейзер признал:

«Что интересно, у нас пока нет автомобиля. Мы строим нашу первую тестовую машину. Автомобиль, который вы видите на видео, — это наша демонстрационная машина».

Некоторых людей сложившаяся ситуация может шокировать, но такой подход к бизнесу становится все более распространенным. Стартапы и автопроизводители демонстрируют автомобили будущего, не имея реальных разработок. При этом компании не чураются принимать заказы, как если бы у них в распоряжении были реальные машины. Но у них нет даже прототипов.

Если стартапы и автопроизводители смогут создавать рабочие платформы, а затем строить на них машины в рекордно короткие сроки, это будет революцией в автомобильном мире. А пока остается только ждать, когда появится реальный, а не воображаемый Hummer EV.

Характеристики и цены несуществующего пикапа Hummer вы можете узнать здесь.

Фото: GM