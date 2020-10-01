Шокирующее видео: внедорожник падает с горы

Падение машины произошло на перевале Черного медведя возле Теллурида (штат Колорадо, США). Это место знаменито своими опасными дорогами с односторонним движением, которые поднимаются на гору на высоту 3,9 км. Там же находится живописный водопад Фата невесты.
Узкая тропа, крутые повороты и меняющийся ландшафт таят опасность и, как показано в видео, спешка может привести к печальным последствиям.
Во внедорожнике находились два человека и две собаки. Все они выжили. С собаками все в порядке, водитель отделался царапинами и ушибами, но 23-летняя пассажирка получила серьезные травмы, включая повреждение спинного мозга, ее лечение теперь займет около двух лет.
Водитель остановился на тропе, чтобы помочь другому внедорожнику вписаться в поворот. Вернувшись, мужчина не смог попасть в салон машины, так как та начала соскальзывать в пропасть. Неизвестно, в какой момент пассажирку и собак выбросило из салона, но к подножию внедорожник свалился уже без них.
Девушке, можно сказать, повезло, так как в конце падения от автомобиля мало что осталось. Хотя повезло бы больше, если бы падения не было вовсе.
- Невнимательность и стечение обстоятельств могут приводить к трагедиям где угодно. В том числе и на ж/д переездах.
Фото: Facebook
Видео: YouTube