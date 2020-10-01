Кемпер-скворечник на базе... VW Beetle

Даже без кемпера переделанный в пикап Жук выглядит невероятно.

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Когда вы думаете о культовом Volkswagen Beetle, то наверняка представляете симпатичный, маленький автомобиль с богатой историей. И уж никак не пикап, а тем более кемпер!

Но это именно то, о чем мечтал Стив Гудфеллоу из Modern Classic Rides, когда начинал свой проект. Начав с New Beetle GLX 1.8 Turbo 2000 года в качестве базы, Гудфеллоу задумался превратить его в пикап. А потом подумал, что неплохо было бы добавить портативный кемпер в виде палатки-скворечника.

Как видно на фото, конечный продукт выглядит прекрасно. Весь пакет оборудования очень компактный и является прекрасной альтернативой для тех, кто не хочет, чтобы гараж занимал громоздкий дом на колесах.

Опорная конструкция палатки сделана из выдвижных алюминиевых пластин и может быть установлена ​​за пять минут. Ее можно компактно сложить для хранения или на время транспортировки. В приподнятой палатке могут разместиться два человека (а с маленьким ребенком — и трое).

У кемпера сзади есть розетка на 12 вольт и отдельное зарядное устройство с разъемом USB, а также светодиодная «полоска» для чтения в ночное время. Все электрические предметы подключаются к розеткам, расположенным на стене кровати.

Это не последний туристический пикап Beetle, планируется еще один, оснащенный подъемником, большими колесами и турбодизельным мотором. В нем будет больше удобств, таких как электрогенератор, портативный туалет, небольшой холодильник и плита. Но это тема отдельной заметки.

А в этом премиальном кемпере кровать располагается поперек.



Фото: Modern Classic Rides