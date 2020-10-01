У Hyundai появилась модель, работающая на смехе

Внешне новинка напоминает футуристичный концепт Hyundai 45 и имеет уникальную инновационную конструкцию.

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Похожий на концепт самый маленький электромобиль компании пока не имеет названия. Он оснащается не одним, а двумя электродвигателями постоянного тока, благодаря которым способен разгоняться до 7 км/ч. Делать машину быстрее конструкторы не стали, чтобы «гонщика» можно было догнать бегом, если тот вдруг решил выехать на дорогу общего пользования.

В машине установлено всего одно кресло, как в гоночных болидах. Но кузов его не из карбона и легких сплавов, а из дерева.

Новинка пока не прошла сертификационные испытания, поэтому не известна, в частности, дальность пробега на одной зарядке. Предполагается, что машина сможет проезжать очень много благодаря, вы не поверите, смеху водителя и уникальной системе эмоционально-адаптивного управления (EAVC).

О принципе работы новой системы на смехе в компании обещают рассказать позже.

Особое внимание сейчас в Hyundai уделяют разработке летающих автомобилей.

Фото: Hyundai