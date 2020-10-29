Дом на трех колесах: кемпер на мотоцикле

На этой штуке владелец проехал уже две с половиной тысячи километров.

23-летний пермяк Сергей Ильченко за два месяца переделал мотоцикл в дом на колесах. В основе сооружения — китайский грузовой трицикл, доступный по цене и подходящий по габаритам.

Сергей делал все сам — захотелось придумать что-то нестандартное. В мотодоме есть диван, полочки и шкафчики для вещей, раковина с выдвижной душевой лейкой, двухкомфорочная газовая плитка и биотуалет. Электричеством мотодом обеспечивает солнечная панель на 170 вольт и аккумулятор на 70 ампер-часов.

А потом парень вместе с девушкой отправился в путешествие, и проехали они уже 2,5 тысячи километров. Ребята предпочитают останавливаться в полях и лесах и рассказывают о приключениях в инстаграм-канале small.house_big.life («Маленький дом — большая жизнь»).

Сергей говорит, что управление мотоциклом практически не поменялось, тяжеловато было ехать только при мощном боковом ветре. И еще из-за жилого модуля пострадала обзорность, поэтому пришлось поставить дополнительные зеркала от КАМАЗа, и теперь все хорошо видно.

«Для полноценной счастливой жизни не обязательно иметь гигантский коттедж, можно жить в таком маленьком доме, любоваться красивыми видами, путешествовать, знакомиться с интересными людьми», — считает Сергей.

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Фото: Инстаграм

Видео:YouTube