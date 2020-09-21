Спит в машине, моется при посещении спортзала. Много путешествует и в целом — живет счастливо.

Американка Никита Крамп год назад решила сократить свои траты и отказалась от аренды жилья. О себе она пишет так: «просто идиотка путешествующая и живущая в машине в Северной Калифорнии».

«1 ноября 2019 года я переехала в свою Honda Civic. Моя бездомная автомобильная жизнь складывается достаточно хорошо, поэтому я решила купить фургон и осуществить свою мечту — построить дом на колесах и жить хипстерской фургонной жизнью. Я медленно, но верно создаю свой Transit Connect».

А пока она делится своим опытом кочевой жизни на TikTok, YouTube и Instagram.

В одном из видео девушка объяснила, почему решила поступить именно так. Ее финансовое положение ухудшилось, и она поняла, что денег хватает только на аренду квартиры и самую дешевую еду. Не было даже средств выйти в кафе с подругами. А еще она очень любит путешествовать, а это становилось уже просто несбыточной мечтой.

Тогда она решила сократить самые большие расходы — аренду жилья. В своих аккаунтах она подробно рассказывает, как теперь живет: спит в машине, предварительно завешивая окна самодельными экранами из фольги, одеяло и постельные принадлежности хранит тут же. Душ Никита принимает в спортзале, а грязное белье относит в прачечную. В багажнике есть все самое необходимое — портативная колонка, запас батареек, набор инструментов, косметика, аптечка. Все вещи компактно сложены и укомплектованы по группам, чтобы их можно было легко найти.

И ей все нравится! Она стала популярной, за ее передвижениями следят подписчики. Никита оправдывается, что пишет посты не слишком часто, просто времени не хватает, ведь жизнь такая интересная, ничего не хочется упустить! Из маленькой Хонды Сивик девушка собирается переехать в фургон Transit Connect и потихоньку его обустраивает, но пока работы не закончила. Девушка много путешествует, а в Транзите будет это делать еще и с комфортом.

Пользователи соцсетей интересуются, откуда она берет хоть какие-то деньги, например на еду и одежду, этого Никита не раскрывает, лишь намекает, что работа у нее есть. Видимо, ей удается зарабатывать на рекламе своей жизни в соцсетях. Только на YouTube у нее 25,4 тыс. подписчиков, много их и в соцсетях. От видео к видео вид у нее становится все более довольным и ухоженным.

Девушка стала жить в машине — так дешевле Спит в машине, моется при посещении спортзала. Много путешествует и в целом — живет счастливо. Девушка стала жить в машине — так дешевле

Парень с девушкой тоже обожают путешествия и самостоятельно переделали для этого школьный автобус 90-х годов в уютный дом.



Фото: соцсети

Видео: YouTube