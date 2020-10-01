Квартира внутри... грузовичка. Без колес квартира дешевле!

Это всего лишь переделанный Sprinter.

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Этот кемпер называется B Box, что, как объяснили в компании Advanced RV, указывает на класс дома на колесах — «B». Построен он на шасси Mercedes—Benz Sprinter. Точнее на шасси установлен индивидуальный жилой бокс, сделанный из стекловолокна, фанеры и уретановой пены. Благодаря этому кемпер можно использовать круглый год.

Внешние размеры бокса немного превышают габариты обычного фургона Sprinter, благодаря чему жилое пространство стало шире на 23 см, а высота потолка достигает 203 см.

B Box оснащен рядом функций, которые обычно встречаются в кемперах большего размера. Это полностью оборудованная кухня, ванная комната с душем, резервуар для воды на 227 литров и «канализация», вмещающая 125 литров.

Это несоответствие в литраже объясняется тем, что душ имеет систему рециркуляции с функцией очистки и дезинфекции воды.

У кемпера есть даже подогрев полов.

Также дом на колесах оснащен 48-вольтовой литиевой батареей емкостью 15,2 кВт·ч. Заряжается она через дополнительный генератор переменного тока, установленный под капотом Спринтера. Процесс зарядки контролируется с помощью программного обеспечения, разработанного Advanced RV.

B Box пока находится на стадии прототипа, но уже известно, сколько он будет стоить, — от 300 000 до 500 000 долларов (24–40 млн рублей), в зависимости от выбранных опций и оборудования.

Это, невероятно дорого, даже если учесть, что... Нет, это просто невероятно дорого.

Все чаще производителями кемперов разрабатываются настоящие трансформеры — удобные, но весьма дорогие.

Фото, видео: Advanced RV