Монстр на свадьбу: 23-местное китайское чудище 6x6

Стоимость автомобиля на Alibaba составляет 110 000 долларов, или примерно 8,9 млн рублей.

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Hubei Haojing — китайская компания, специализирующаяся на создании разнообразных автобусов, часть из которых — странные чудовища.

Внедорожник HJ ATV6, рассчитанный на 23 пассажиров, оснащен 8,9-литровым дизельным двигателем Cummins мощностью 260 л.с. и 1550 Нм. Название автобус, вероятно, получил благодаря полному приводу на шесть колес. В каких пропорциях распределяется крутящий момент, не указывается. Кстати, у модели есть и версия 4х4.

По сути, это внедорожный автобус с открытым верхом. При этом автомобиль имеет невероятную для внедорожника длину 8,8 метра и стоит на 1,4-метровых колесах (R55).

23-местный автомобиль стоит 110 000 долларов, или около 8,9 млн рублей, а его доставка в случае покупки займет месяц. Если же вы, например, планируете свадьбу в стиле сафари на 500 гостей, то покупка минимум 20 внедорожных автобусов обойдется в 86 000 долларов за каждый (6,9 млн рублей). Гарантия на HJ ATV6 составляет 24 месяца или 200 000 км.

К слову, в модельном ряду Hubei Haojing есть крошечные автомобили. Например, электрический BJ01, длина которого достигает всего 2,48 метра. Запас хода машины может достигать 250 километров, а максимальная скорость — 110 км/ч. Стоит электромобиль 8500 долларов (685 тысяч рублей) или 8000 долларов (644 тысячи рублей), если вы покупаете больше девяти штук.

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Фото: Alibaba