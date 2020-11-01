Вот настоящий Дом на колесах + прогулочный автомобиль

Все это обошлось в 125 тысяч долларов.

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Один из главных плюсов небольшого дома на колесах не только в его мобильности и универсальности. На рынке не только десятки разнообразных предложений от профессионалов, но и множество самостоятельно изготовленных кемперов — энтузиасты охотно все рассказывают.

Сегодня желающим приобрести дом на колесах не нужно идти на компромиссы — нет ограничений. Поэтому все чаще стали попадаться варианты с полуприцепами, которые дают больше комфорта и даже позволяют иметь гараж для еще одного небольшого автомобиля.

Вот очень интересное решение для дома на колесах, получивший название Tiny Living Living Large, авторами стали Джулия и Роберт из Строберри (штат Юта, США).

Им понравилась идея кемпера на базе грузовика с полуприцепом, и они решили, что это прекрасная возможность изменить свой образ жизни.

Одна из «фишек» проекта — автомобиль Smart ForTwo, который паркуется за кабиной тягача Volvo 780 Semi, его для этого оборудовали кузовом типа пикап. К слову, тягач Volvo способен перевозить до 36 287 кг груза. При этом дом-прицеп весит лишь 9525 кг.

На строительство автодома пара потратила 125 тысяч долларов (почти 10 млн рублей). Общая площадь дома составила 28 квадратных метров — примерно по 350 тысяч рублей за квадрат, что сопоставимо со стоимостью жилья в центре большого города, например Москвы. Но в данном случае дом может стоять где угодно — и в центре города, и в красивейших местах планеты, куда сможет доехать.

Крыша Tiny Living Living Large покрыта солнечными панелями, которые питают энергией четыре аккумуляторных модуля от электромобилей Tesla Model S, а это 1800 Вт, чего, по словам Роберта, более чем достаточно.

При желании кемпер можно сделать и на базе мотоцикла — вот 4 подходящих способа.

Фото, видео: Youtube