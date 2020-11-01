Toyota и Tesla спорят, у кого лучше шеф-повар

«У Tesla может быть рецепт будущего, но у Toyota есть настоящая кухня и настоящий шеф-повар», — заявил Акио Тойода на онлайн-брифинге.

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В июле прошлого года Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире, оставив далеко позади Toyota и Volkswagen. Это впечатляет, тем более что компания продала лишь 367 500 автомобилей в 2019 году.

Глава Toyota Акио Тойода наконец прокомментировал это на онлайн-брифинге. По его словам, несмотря на заявление Tesla о том, что ее рецепт станет стандартом будущего, именно у Toyota есть «настоящая кухня и настоящий шеф-повар». Также Тойода заявил, что Toyota более чем вдвое увеличила прогноз операционной прибыли на 2020 год.

По словам Тойоды, Tesla «не делает что-то настоящее», а «люди просто покупают рецепт», цитирует главу японского концерна Bloomberg. Сложно сказать, считает ли генеральный директор Toyota «рецептом» электрические автомобили, подключенные к Интернету, или это касается, например, заявления о том, что Tesla спасает мир с помощью электрической мобильности. Тойода завершил свою кулинарную метафору, сказав, что его компания делает «настоящую еду».

По иронии судьбы, Toyota и GM — компании, которые продали Tesla первую «профессиональную кухню» — завод NUMMI, который мы теперь знаем как Fremont. В свое время Toyota также помогла Tesla, закупая у нее компоненты для RAV4 EV второго поколения. Интересно, сожалеет ли японская компания об этом? Принимая во внимание слова Тойоды, это маловероятно.

Один из автомобилей Теслы сейчас летает в космосе. Интересно, что с ним стало?

Фото: Youtube