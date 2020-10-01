Что происходит с Теслой Маска в космосе? Разлагается

Причиной разложения автомобиля, который делает уже второй виток вокруг Солнца, стала радиация.

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Прошло более двух лет со дня запуска компанией SpaceX в космос родстера Tesla и его «водителя» манекена в скафандре по имени Starman. Сейчас они находятся недалеко от Марса — в пределах 0,05 астрономических единиц (чуть менее 8 миллионов километров). Это достаточно близко, чтобы попасть в зону гравитации Красной планеты.

Как автомобиль может выглядеть спустя примерно 32 месяца космического полета? Эксперты издания LiveScience уверены, что солнечная радиация уже разрушила некоторые детали автомобиля, сделанные из органических материалов. Уже нет ни вишнево-красной краски, ни резиновых шин, ни кожаных сидений. Они распались, так как радиация уничтожила углеродные связи материалов.

Без защиты атмосферы Земли и ее магнитного поля даже пластмассы или углеродные волокна не способны выжить в радиоактивной космической среде, говорит эксперт по пластмассам и органическим молекулам химик Уильям Кэрролл из Университета Индианы.

Через какое-то время Tesla Roadster превратится в кучку мусора, состоящую из неорганических деталей — алюминиевого каркаса, голого металла стекла, которые, в свою очередь, могут стать жертвами метеоритов.

Тем не менее, по словам химика Ричарда Саклебена, автомобиль должен оставаться вполне узнаваемым даже через миллион лет пребывания в космосе.

Узнать больше о полете родстера Tesla в космосе вы можете здесь.

Фото: Tesla