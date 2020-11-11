Машины с ДВС спасены: обещают дешевый синтетический бензин

Правда, дешевым он будет только для Европы и только через десять лет...

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На фоне обретающего новую силу тренда, предвещающего скорый закат эры автомобилей с ДВС, оригинальную стратегию озвучили в Porsche. Компания успешно зашла в сегмент премиальных электромобилей со своим Taycan, но от традиционных машин отказываться не спешит.

«До сих пор 70% автомобилей, которые мы когда-либо выпускали, находятся на дорогах. И в течение еще многих лет там будет огромное количество машин с ДВС», — говорит генеральный директор Porsche Оливер Блюм. По этой причине в компании решили сосредоточиться на разработке и продвижении синтетического топлива, пишет Motor1. Проблему вредных выбросов оно не решает — но ее не вполне решают и электромобили, а синтетическое топливо создается с использованием возобновляемых источников энергии.

И по сравнению с водородом, необходимым для питания установок топливных элементов, у синтетического топлива тоже есть преимущества: охлаждать при хранении его не нужно, а чтобы заправлять им машины, нужно лишь слегка модернизировать существующие АЗС.

Главный камень преткновения — цена. Сейчас литр синтетического бензина стоит около 10 долларов за литр. Но за ближайшие десять лет, прогнозируют в Porsche, цена упадет ниже отметки $2 за литр. Это будет уже сравнимо с ценой обычного топлива в ряде европейских стран, однако все равно дороже, чем в США ($0,7–0,8 за литр), странах СНГ и России — в переводе на доллары литр бензина АИ-95 стоит у нас около $0,6–0,7 долларов.

А если сопоставить зарплаты и цены на топливо? Такой рейтинг стран уже есть.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС