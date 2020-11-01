Никуда не летим: берем новый кемпер VW

Помимо Caddy Beach теперь есть более вместительный кемпер на базе California 6.1.

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Первые VW California 6.1 Beach появились в продаже. Автомобиль представлен в двух версиях — Tour и Camper, которые стоят от 4 347 800 и 4 217 300 рублей соответственно.

Как отметили в компании, все больше людей выбирают отдых в своей стране вместо поездок за границу, поэтому новый кемпер пользуется повышенным спросом.

California 6.1 Beach Tour в базовой комплектации рассчитан на пятерых пассажиров. За доплату салон может быть шести- или семиместным. Версия Camper оснащается четырьмя сиденьями.

За доплату можно получить пятиместный салон, выдвижной тент и мини-кухню с газовой плитой.

Обе модели оснащены выдвижной гидравлической крышей, походным столом с двумя складными стульями, радио DAB, 17-дюймовыми колесами и множеством систем комфорта и безопасности.

Независимо от комплектации, California 6.1 Beach предлагается с единственным двигателем. Это 2-литровый турбодизель TDI мощностью 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механикой.

Узнать о новом кемпере на базе Caddy, который заменит версию Beach, вы можете узнать здесь.

Фото: Volkswagen