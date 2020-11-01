Новый кроссовер Subaru лишится оппозитника

Subaru знаменит оппозитными двигателями, турбинами, полным приводом и комфортом на бездорожье. Однако скоро все изменится — к выпуску готовится полностью электрический кроссовер под названием Evoltis.
Разработанный совместно с Toyota, он станет первым электромобилем компании. В начале этого года мы видели концепт машины, по которому нельзя было судить о том, к какому классу будет относиться модель — к компактным кроссоверам, как Toyota RAV4 или Subaru Forester, или среднеразмерным, как, например, Subaru Tribeca.
Evoltis будет построен на платформе Toyota e-TNGA, разработанной совместно с Subaru, что позволит оснащать модель любым видом привода: передним, задним и полным. Переход на электромоторы позволит расставить колеса как можно ближе к углам автомобиля, что увеличит его салон.
Кроссовер будет оснащен передовыми цифровыми технологиями: информационно-развлекательной системой, сенсорными дисплеями, беспроводной зарядкой, Android Auto и Apple CarPlay, а также множеством систем помощи водителю (Subaru Eye-Sight X), включая систему автономного управления 3-го уровня в качестве опции.
Известно, что платформа e-TNGA может оснащаться аккумуляторами емкостью от 50 до 100 кВт·ч. Это позволит Evoltis проезжать на одной зарядке до 300 км в версии с батареей на 50 кВт·ч и до 600 км в версии с аккумулятором 100 кВт·ч. Мощность электродвигателей составит примерно от 200 до 400 л.с.
Конкуренцию новому электрокроссоверу составят такие модели, как Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-e, Nissan Ariya, Genesis JW и Hyundai Ioniq 5. Более дорогими альтернативами станут Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y, Audi e-Tron и Cadillac Lyriq.
Премьера новинки может состояться через год-полтора, но не исключено, что кроссовер придержат до появления новых твердотельных аккумуляторов, разработанных Toyota и Panasonic, выпуск которых должен начаться в 2025 году.
- В начале 2021 года Subaru привезет в Россию две новинки.
Фото: Subaru, carscoops.com