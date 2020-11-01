Новый кроссовер Subaru лишится оппозитника

Этот японский автопроизводитель славится своими оппозитными двигателями. Точнее, славился — у нового Evoltis их нет.

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Subaru знаменит оппозитными двигателями, турбинами, полным приводом и комфортом на бездорожье. Однако скоро все изменится — к выпуску готовится полностью электрический кроссовер под названием Evoltis.

Разработанный совместно с Toyota, он станет первым электромобилем компании. В начале этого года мы видели концепт машины, по которому нельзя было судить о том, к какому классу будет относиться модель — к компактным кроссоверам, как Toyota RAV4 или Subaru Forester, или среднеразмерным, как, например, Subaru Tribeca.

Evoltis будет построен на платформе Toyota e-TNGA, разработанной совместно с Subaru, что позволит оснащать модель любым видом привода: передним, задним и полным. Переход на электромоторы позволит расставить колеса как можно ближе к углам автомобиля, что увеличит его салон.

Кроссовер будет оснащен передовыми цифровыми технологиями: информационно-развлекательной системой, сенсорными дисплеями, беспроводной зарядкой, Android Auto и Apple CarPlay, а также множеством систем помощи водителю (Subaru Eye-Sight X), включая систему автономного управления 3-го уровня в качестве опции.

Известно, что платформа e-TNGA может оснащаться аккумуляторами емкостью от 50 до 100 кВт·ч. Это позволит Evoltis проезжать на одной зарядке до 300 км в версии с батареей на 50 кВт·ч и до 600 км в версии с аккумулятором 100 кВт·ч. Мощность электродвигателей составит примерно от 200 до 400 л.с.

Фантазия независимого дизайнера на тему Subaru Evoltis

Конкуренцию новому электрокроссоверу составят такие модели, как Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-e, Nissan Ariya, Genesis JW и Hyundai Ioniq 5. Более дорогими альтернативами станут Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y, Audi e-Tron и Cadillac Lyriq.

Премьера новинки может состояться через год-полтора, но не исключено, что кроссовер придержат до появления новых твердотельных аккумуляторов, разработанных Toyota и Panasonic, выпуск которых должен начаться в 2025 году.

В начале 2021 года Subaru привезет в Россию две новинки.

Фото: Subaru, carscoops.com