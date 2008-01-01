Subaru привезет в Россию две новинки

Обе ожидаются в первой половине 2021 года — это XV и Outback.

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Японская марка обновит как минимум две модели в российском модельном ряду. К лету 2021 года ожидается новое поколение полноприводного кроссовера Outback. Модель, спроектированная на платформе Subaru Global Platform (SGP), дебютировала в США еще в 2019 году, но к лету 2021 года должна добраться и до России.

Базовым снова будет 2,5-литровый атмосферник, но с более высокой отдачей — 185 л.с. и 240 Нм (против 175 л. с. и 235 Н·м сейчас), пишет Autonews со ссылкой на представителя бренда. А вот «старшего» 6-цилиндрового атмосферного двигателя объемом 3,6 литра (260 л.с., 350 Нм) больше не будет — вместо него теперь 2,4-литровая турбочетверка, выдающая 264 л. с. и 375 Нм. Оба движка предложат в паре с вариатором.

Дорожный просвет нового Outback — вполне серьезные 203 мм.

Кроме того, в первой половине 2021 года должен состояться дебют обновленного кроссовера XV. Модель ожидает рестайлинг (нынешний вариант выпускается с 2017 года), но подробности его пока неизвестны.

А вот седаны Legacy новой генерации у нас не появятся — дилеры распродают прощальную версию нынешнего поколения, Subaru Legacy Ultimate.

Фото: Subaru.